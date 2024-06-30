بالتزامن مع بداية امتحاناتها.. 14 معلومة عن برامج الماجستير والدكتوراة المهنية بجامعة الأقصر

شهدت جامعة الأقصر، أمس السبت، انطلاق أعمال امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية بجامعة الأقصر للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024، والتي تقام لأول مرة بالشراكة بين مركز التعليم المدمج بجامعة الأقصر، وكلية التجارة بجامعة أسيوط.

14 معلومة حول برامج الماجستير والدكتوراة المهنية

وترصد «البوابة نيوز» التسلسل الزمني منذ بدء التقديم في برامج الماجستير والدكتوراة المهنية في 4 برامج بجامعة الأقصر بالتعاون مع كلية التجارة جامعة أسيوط، وحتى انطلاق الامتحانات.

في شهر يناير الماضي، أعلن مركز التعليم المدمج بجامعة الأقصر، بالشراكة مع كلية التجارة بجامعة أسيوط، عن فتح باب التقديم في برامج الماجستير والدكتوراة المهنية " MBA" و"DBA" في 4 برامج المحاسبة والسياسات العامة وإدارة الأعمال والتأمين وإدارة المخاطر وإدارة الخدمات الصحية والمستشفيات. تأتي يرامج الماجستير والدكتوراة المهنية في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مطلع شهر يناير الماضي بين مركز التعليم المدمج بجامعة الأقصر وكلية التجارة بجامعة أسيوط، حيث وقع على البروتوكول من جانب جامعة الأقصر كلا من الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، والدكتور وليد عبدالله، مدير مركز التعليم المدمج، فيما وقع على البروتوكول من جانب جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، والدكتور علاء عبد الحفيظ، عميد كلية التجارة. كل خريجي الكليات " الليسانس والبكالوريوس" والمعاهد العليا المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات يمكنهم التقدم للماجستير والدكتوراة المهنية بجامعة الأقصر. قال الدكتور وليد عبدالله مدير التعليم المدمج وبرامج الماجستير والدكتوراه المهنية بجامعة الأقصر، إن بدء الدراسة في برامج الماجستير والدكتوراه المهنية فى ٤ برامج دفعة واحدة هو ثمرة جهود كبيرة بذلها مركز التعليم المدمج خلال الفترة الماضية برعاية ودعم الدكتور حمدى محمد حسين رئيس جامعة الأقصر. في أواخر شهر فبراير الماضي انعقدت المقابلات الشخصية الأولى للمتقدمين للحصول على الماجستير والدكتوراة المهنية بالتعليم المدمج بجامعة الأقصر وعلى رأسها ماجستير المحاسبة، ودكتوراة إدارة الأعمال، وماجستير إدارة المستشفيات وذلك على مدار 3 أيام بمقر كلية الآثار بجامعة الأقصر. تشكلت لجنة المقابلات من كل من: الدكتور محمد نمر أحمد علي، أستاذ إدارة الإعمال بكلية التجارة، جامعة سوهاج، ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين لقطاع العلوم التجارية، والدكتور وليد عبد الله، مدير برامج الماجستير والدكتوراة المهنية بجامعة الأقصر، والدكتور عبد الله فيصل، المدير التنفيذي لبرامج الماجستير والدكتوراه المهنية بجامعة أسيوط، والدكتور محمد عزام عبد المجيد، الأستاذ المساعد بكلية التجارة بجامعة جنوب الوادي، والدكتور ياسر السيد، المدرس بكلية التجارة، جامعة جنوب الوادي. بعد انتهاء المقابلات، انتظمت الدراسة ببرامج الماجستير والدكتوراة المهنية في ٤ برامج بجامعة الأقصر بالشراكة مع كلية تجارة جامعة أسيوط وهي كالتالي: ( برنامج الماجستير المهني فى إدارة الأعمال - ⁠برنامج الماجستير المهني فى إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات - ⁠برنامج الماجستير المهني فى المحاسبة - ⁠برنامج الدكتوراة المهنية فى إدارة الأعمال ). أجرى رئيس جامعة الأقصر، جولات تفقدية للاطمئنان على سير العملية التعليمية بالتزامن مع بدء الدراسة في المستوى الدراسي الأول لبرامج الماجستير والدكتوراة المهنية، واستمع للدارسين ولآرائهم حول الدراسة في برامج الماجستير والدكتوراة مشيدًا بالتزام الدارسين وأعضاء هيئة التدريس بالحضور مع انطلاق بداية المستوى الدراسي الأول متمنيًا لهم عامًا دراسيًا موفقًا. في شهر مايو الماضي، شهد رئيس جامعة الأقصر انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارة بروتوكول التعاون بين تجارة أسيوط ومركز التعليم المدمج بالجامعة لبرامج الماجستير والدكتوراة المهنية بجامعة الأقصر،بحضور الدكتور علاء عبدالحفيظ، عميد كلية التجارة بأسيوط، والدكتور نسمة حشمت، وكيل كلية التجارة بأسيوط، والدكتور وليد محمد عبدالله، مدير التعليم المدمج وبرامج الماجستير والدكتوراة المهنية بجامعة الأقصر، والدكتور صالح عبدالمعطي، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي سابقًا، والدكتور عبدالله فيصل، المدير التنفيذي لبرامج الدراسات العليا المهنية بجامعة أسيوط، والدكتور أحمد ربيع، منسق عام برامج الماجستير والدكتوراة المهنية بجامعة الأقصر، ومحمود خليل، مدير إدارة الدراسات العليا بجامعة الأقصر، وإسماعيل جاد ابوزيد، مدير إدارة الدراسات العليا بكلية التجارة بجامعة أسيوط. الاجتماع ناقش الاستعداد لامتحانات المستوى الدراسي الأول والتي تم تحديد موعدها بداية من يوم السبت الموافق 29 يونيو الجاري، على أن يتم فتح باب التقديم للعام الدراسي الجديد أول سبتمبر من العام الجاري 2024. أعرب الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، عن سعادته بحجم التعاون المثمر مع جامعة أسيوط، موجهًا الشكر للدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، مشيدًا بالجهود المبذولة لخدمة طلاب الجامعتين. وجه الدكتور وليد محمد عبدالله، مدير التعليم المدمج وبرامج الماجستير والدكتوراة المهنية بجامعة الأقصر، الشكر لوفد جامعة أسيوط برئاسة الدكتور علاء عبدالحفيظ، عميد كلية التجارة بأسيوط على حسن تعاونه مع جامعة الأقصر، لا سيما في مجال برامج الماجستير والدكتوراة المهنية التي شهدت إقبالًا واسعًا من جانب أبناء محافظة الأقصر والمحافظات المجاورة في عامها الأول. انطلقت اليوم السبت امتحانات برامج الماجستير والدكتوراه المهنية، وتفقد رئيس جامعة الأقصر، الامتحانات مؤكدا على ضرورة توفير أجواء ملائمة للطلاب ت وسرعة اتخاذ كافة التدابير اللازمة، لإزالة أية عوائق تحول دون أدائهم الامتحانات بسهولة ويسر. أكد مدير برامج الماجستير والدكتوراه المهنية بالجامعة، إن الامتحانات تسير بشكل طبيعي ولم نرصد أية معوقات؛ وأن الطلاب يؤدون الامتحانات في جو ملائم مع توفير كل سبل الراحة لهم داخل اللجان.