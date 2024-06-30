رسميًا.. دي زيربي يتولى تدريب عملاق فرنسي

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، مساء السبت، تعيين الإيطالي روبيرتو دي زيربي لتدريب الفريق حتى صيف عام 2027.

تعاقد مارسيليا الفرنسي مع دي زيربي لمدة 3 سنوات، وذلك بعد رحيل مدرب الفريق السابق لويس جاسييت، الذي أعلن اعتزاله التدريب.

دي زيربي مديرًا فنيًا لفريق مارسيليا

ويأتي تعيين دي زيربي بعد رحيله عن نادي برايتون الإنجليزي بنهاية الموسم المنقضي، بعد مسيرة ناجحة شهدت احتلال المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز والتأهل لدور الـ16 من الدوري الأوروبي.

ويعرف دي زيربي، البالغ من العمر 45 عامًا، بأسلوبه الهجومي الجذاب، حيث برز كمدرب مميز خلال مسيرته مع ساسولو الإيطالي (2018-2021) وشاختار دونيستك الأوكراني (2021) وبرايتون الإنجليزي (2022-2024).

ويسعى مارسيليا من خلال التعاقد مع دي زيربي لاستعادة مكانته كأحد كبار أندية فرنسا وتحقيق النجاح على المستويين المحلي والأوروبي.

ويعد دي زيربي ثالث مدرب إيطالي يتولى تدريب مارسيليا بعد جيلو سانتيني (1991-1992) وإيرنيستو برونيكي (2001).

وأصبح روبيرتو دي زيربي مديرًا فنيًا لفريق مارسيليا أحد عمالقة الدوري الفرنسي، بعدما رحل عن برايتون بعد نهاية الموسم المنقضي، بعدما بات أحد المدربين الشباب المميزين على مستوى الدوريات الخمس الكبرى، لتتهافت عليه كبار أندية القارة العجوز في الفترة الأخيرة.