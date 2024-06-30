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الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

«الزنداني»: عقد لقاء بين الأطراف اليمنية للنظر في ملف الأسرى قريبًا

الدكتور شائع الزنداني،
الدكتور شائع الزنداني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني
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قال الدكتور شائع الزنداني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، إن ملف الأسرى لدى جماعة الحوثي تستخدمه ضمن البروبوجاندا لتجميل صورتها، فلديها آلاف السجناء وإذا أطلقت الجماعة أسيرا أو معتقلا واحدا تعتقل في اليوم التالي 50 أو 100 من المواطنين الأبرياء.

وأضاف «الزنداني»، خلال لقاء خاص ببرنامج «عن قرب»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، «حتى المنظمات الدولية لم تكن بمنأى عن الاعتقالات، حيث تم اعتقال أكثر من 50 موظفًا لدى المنظمات الدولية وهم بعضهم ليس لهم علاقة بالسياسة أو مواجهة الحوثيين».

وتابع: «كان هناك اتفاق لعقد اجتماعا للجنة الأسرى في الأردن وفي اللحظات الأخيرة اعتذر الحوثي عن ذلك، وطالبوا بعد ذلك أن يتم عقد الاجتماع في سلطنة عمان، ونحن وافقنا على ذلك أيضا، وإن شاء الله خلال الاسبوع المقبل سيكون هناك لقاء للفريق من الجانبين من أجل النظر في قضية الاسرى على أساس الكل مقابل الكل».

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