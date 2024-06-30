الزنداني: القضية الفلسطينية أولوية بالنسبة لمصر واليمن

قال الدكتور شائع الزنداني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، إن مرور السفن عبر قناة السويس انخفضت بنسبة 50%، وهذا ما يؤثر بالسلب على اقتصاد مصر وعلى الدخل القومي المصري، لافتًا إلى أن دور مصر داعم على المستوى الإقليمي، بالإضافة إلى مواقفها على صعيد الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكافة المنظمات الدولية والإقليمية.

وأضاف الزنداني، خلال حواره مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن مصر تدعم الجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، والتي تم من خلالها الاتفاق على خارطة الطريق التي كانت تعمل على خلخلة الجانب الإنساني في الأزمة، وتراجعت نتيجة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وواصل: « القضية الفلسطينية تمثل أولوية بالنسبة لمصر واليمن والعدوان المستمر على قطاع غزة، يأتي ضمن التوجه إلى تصفية القضية الفلسطينية، ومحاولة للسيطرة على ماتبقى من الأراضي الفلسطينية، ولهذا تتوافق اليمن مع مصر بشكل كامل في موقفها الداعم لفلسطين، والاعتراف بإقامة دولة فلسطينية وفق القرارات الشرعية الدولية».