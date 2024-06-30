إصابة 4 أشخاص بينهم طفل بلدغات سامة في الوادي الجديد

تعرض 4 أشخاص، بينهم طفل، أمس السبت، لهجمات من العقرب وثعبان "الطريشة" القاتل، بمركزي الخارجة والداخلة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين لدغات زواحف سامة لمستشفيات الداخلة العام والخارجة التخصصي.

تبين تعرض كل من عبد الرحمن خالد على، 4 أعوام، ومقيم السبط البحري للدغ عقرب، شوقي علي سالم 70 عامًا، ومقيم قرية المنيرة بمركز الخارجة، للدغ عقرب، أحمد جمعة سعد، 26 عامًا، ومقيم قرية الهنداو بمركز الداخلة، للدغ عقرب، محمد عيد عبدالله، 48 عامًا، ومقيم قرية الراشدة بمركز الداخلة، للدغة ثعبان " الطريشة" السام.

جرى نقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي ومستشفى الداخلة العام وحقنهم بمصل العقارب والثعبان ووضعهم تحت الملاحظة الطبية.

وسجلت مديرية الصحة 74 حالة لدغ عقرب و 4 حالات لدغ ثعبان، منذ الأول من يونيو الجاري، فيما أكدت مديرية الصحة بالوادي الجديد أنها وفرت كميات هائلة من الأمصال لمحافظة الوادي الجديد بحيث أصبح هناك وفرة كبيرة جدا في عددها داخل الوحدات الصحية القروية البالغ عددها 62 وجميع المستشفيات بالمراكز والمدن بواقع 7 مستشفيات بحيث إن الأمصال تتوافر بشكل كبير جدا نظرا لطبيعة المحافظة الصحراوية وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية مما يعرض المواطنين لهجمات الزواحف السامة مثل العقارب والثعابين أو ثعبان الطريشة".

كما أن وزارة الصحة اتخذت حزمة إجراءات تزامنا مع الموجة الحارة خاصة في المحافظات النائية تمثلت في تجهيز غرف للاحتباس الحراري مع توفير الأمصال المضادة لسم العقارب والثعابين في جميع المستشفيات والوحدات الصحية ونشر فرق للتوعية بمخاطر التعرض للدغات العقارب والثعابين وطرق الوقاية منها.

وكان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وجه بعد تكليفات لقطاع الصحة والجهات المعنية تم تنفيذها بالفعل تمثلت في تكثيف عمليات رش المبيدات الحشرية في الأماكن التي تتواجد بها العقارب والثعابين بكثرة، تنظيف البيوت والأماكن المحيطة بها للتخلص من الأماكن التي تُمكن من اختباء العقارب والثعابين كما جرى البدء في تنظيم حملات توعية لتعليم السكان كيفية التعامل مع العقارب والثعابين، وأهمية الابتعاد عنها والإبلاغ الفوري عند رؤيتها.