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الأحد 30 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الكويت تدين وتستنكر توسيع الاحتلال الإسرائيلي نطاق عملياته الاستيطانية في الضفة الغربية

الكويت
الكويت
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أدانت وزارة الخارجية الكويتية بشدة التوسع في الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، وأعربت عن استنكارها لهذه الخطوات، وفقًا لبيان صادر اليوم السبت.

أكدت الخارجية الكويتية رفض دولة الكويت القاطع لأي عمليات استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة إياها خرقًا صارخًا للمواثيق الدولية وتحطيمًا متعمدًا للجهود الدولية المبذولة لتحقيق السلام.

كما شددت على ضرورة أن يلتزم المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالمسؤوليات المناطة بهم تجاه الاحتلال الإسرائيلي، وأن يلتزم بما تقرره الإرادة الدولية في هذا الصدد.

في خطوات أخرى، وافقت حكومة الكابينت الإسرائيلية يوم أمس على قانوننة خمس مستوطنات في الضفة الغربية وتوسيع البناء في المستوطنات، بما في ذلك المناطق المصنفة (ب) التي تقع تحت السيطرة الإدارية الفلسطينية.

الكويت الضفة الغربية