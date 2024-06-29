خبير عسكري: ما يجرى في الجنوب اللبناني محاولة إيرانية للبقاء في المشهد

أكد العميد خالد حمادة، الخبير العسكري، أن كل ما يجرى في الجنوب اللبناني ليس سوى محاولة إيرانية للبقاء في المشهد المتعلق بأمن إسرائيل وإيجاد صلة للتفاوض مع الولايات المتحدة.

وأضاف «حمادة»، خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، والمذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، إنه لا يرى أي علاقة بين الصراع في غزة وما يجري في الجنوب اللبناني، ففي غزة هناك شعب يقاتل للحصول على دولة، وفي لبنان هناك حزب مسلح ينتمي لطهران يسعى لتهميش وتحلل الدولة لصالح حزب سياسي مرتبط بالخارج.

وتابع: «تريد إيران الحفاظ على مواقعها في الجنوب اللبناني فقط ولكن تريد دائما القبض على القرار السياسي كما هو حاصل منذ سنوات، وهو يهتم تأمين المصالح الإيرانية في المنطقة، وهو ليس حزبا مستقل القرار إنما يرتبط بطهران، واليوم دمر أكثر من 20 قرية في الجنوب اللبناني».