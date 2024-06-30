«الإسكان» تطرح وحدات سكنية جاهزة للاستلام بـ حدائق أكتوبر.. خلال هذا الرابط

الأحد 30/يونيو/2024 - 12:31 ص

إذا كنت تبحث عن فرصة رائعة لامتلاك شقة كاملة التشطيب في موقع مميز، فإن مشروع "فالي تاورز" هو الخيار الأمثل لك، حيث يقدم المشروع وحدات سكنية لمتوسطي الدخل بمقدم 150 ألف جنيه فقط، مع إطلالات رائعة ومساحات تتراوح بين 95 و100 متر مربع، البوابة نيوز تقدم تفاصيل الحجز والمزايا الرائعة التي يوفرها هذا المشروع.

يبدأ خلال ساعات قليلة الحجز في مشروع "فالي تاورز" المخصص لمتوسطي الدخل، حيث يُفتح باب التقديم يوم الأحد 30-6-2024. يتساءل العديد من المواطنين عن تفاصيل الحجز، لذلك نعرض لكم كل المعلومات المتعلقة بالمساحات والأسعار وطرق التقديم.

سعر المتر في المشروع يصل إلى 15 ألف جنيه، ومقدم الحجز يبلغ 150 ألف جنيه، بالإضافة إلى 1000 جنيه كمصاريف دراسة غير قابلة للتجزئة.

مساحات الوحدات: تتراوح بين 95 و100 متر مربع.

أنظمة السداد:

دفع 20% كمقدم حجز، مع 1% مصاريف إدارية.

دفع 0.5% لصالح مجلس الأمناء.

دفع 10% عند الاستلام.

سداد باقي المبلغ (70%) على أقساط ربع سنوية متساوية، بمدة تصل إلى 7 سنوات مع فائدة.

التقديم: يمكن الحجز إلكترونيًا عبر موقع "مسكن". سيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة لاحقًا. التخصيص حسب أسبقية الحجز.

مراحل الحجز:

تأكيد الحجز وشراء كراسة الشروط. رفع الأوراق وحجز الوحدة.

الأوراق المطلوبة:

صور البطاقة الشخصية.

شهادة الميلاد.

شهادة الزواج.

إقرار بعدم التخصيص.

إيصالات سداد المصاريف.

الشروط:

التقديم شخصي.

الجنسية المصرية.

عمر لا يقل عن 21 عامًا.

إثبات القدرة المالية على السداد.

تفاصيل المشروع: يقع بالقرب من المتحف المصري والأهرامات في مدينة حدائق أكتوبر، ويشمل 984 وحدة سكنية جاهزة، تتكون من 3 غرف وصالة بمساحات بين 95 و100 متر مربع.

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