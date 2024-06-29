يورو 2024.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين ألمانيا والدنمارك

حسم التعادل السلبي، الشوط الأول من مباراة ألمانيا والدنمارك، المقامة حاليًا على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة يورو 2024.

بدأ منتخب ألمانيا مباراته ضد الدنمارك بقوة، حيث اندفع لاعبوه نحو مرمى الحارس كاسبر شمايكل، الذي تألق ببراعة أمام هجمات المانشافت.

وأحرز المنتخب الألماني هدفًا مبكرًا في الدقيقة الخامسة عن طريق نيكو شلوتربيك بكرة رأسية، بعدما وجه كرة توني كروس العرضية تجاه الشباك، لكن الإنجليزي أنتوني تايلور حكم اللقاء، ألغى الهدف بعد الاستماع لحكم تقنية الفيديو واحتساب خطأ.

وبعد مرور دقيقتين، سدد جوشوا كيميش لاعب منتخب ألمانيا كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، ليتصدى شمايكل لها ببراعة.

أحداث مباراة ألمانيا ضد الدنمارك

وشهد الشوط الأول، توقف مباراة ألمانيا والدنمارك؛ بسبب سوء الأحوال الجوية في مدينة دورتموند، حيث تهطل الأمطار بغزارة.

وقرر حكم مباراة ألمانيا والدنمارك، إيقاف اللقاء بسبب وجود رعد وبرق في سماء ألمانيا، ما يشكل خطورة على المتواجدين داخل ملعب سيجنال إيدونا بارك معقل نادي بوروسيا دورتموند.

وجاء إيقاف المباراة في الدقيقة 35، ليدخل لاعبي منتخبي ألمانيا والدنمارك إلى غرفة خلع الملابس بشكل مؤقت؛ تفاديًا للعاصفة الثلجية، التي اجتاحت ملعب المباراة.

وأظهرت شاشة ملعب مباراة الدنمارك وألمانيا، رسالة تفيد بتوقف اللقاء بسبب الظروف الجوية، التي أدت إلى تعليق المواجهة، قبل استئنافها من جديد.

تأهل منتخب ألمانيا إلى دور الـ16 متصدرًا جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بينما بلغ منتخب الدنمارك هذا الدور في وصافة المجموعة الثالثة وفي رصيده 3 نقاط، خلف إنجلترا المتصدر بـ5 نقاط.