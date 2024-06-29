الناقد صلاح بيصار: من المسئول عن إتلاف أعمال الرائد محمود سعيد؟

خاطب الفنان والناقد صلاح بيصار، وزارة الثقافة المصرية، بضرورة النظر فى ملف تخريب اعمال الرائد محمود سعيد، مؤكدًا انه أصبح خارج نطاق قطاع الفنون التشكيلية، كما استنجد برئيس الوزراء من أجل الحفاظ على تراث الابداع التشكيلى المصرى.

وكشف "بيصار" فى منشور له عبر صفحته الرسميه على موقع "فيس بوك"، عن تعرض أعمال الفنان محمود سعيد، والمزمع إقامة معرض لها بمجمع الفنون بالزمالك، إلى التلف.

العبث بأعمال الرائد محمود سعيد

وقال الفنان والناقد: "إلى من يهمه أمر تراث الابداع المصرى والحفاظ عليه.. العبث باعمال الرائد محمود سعيد واتلاف لوحاته ..مع معرضه بمجمع الفنون ..مطلوب ايقاف المعرض المزمع للرائد الكبير والتحقيق فورا فيما حدث و“ تحت ايدينا كل الأوراق والصور “"

وأضاف: "سمعنا انه جارى حاليا الاعداد لمعرض يضم أعمال محمود سعيد “ايقونة التصوير فى القرن العشرين “..وسيقام بمجمع الفنون بالزمالك ..وفى الحقيقة ماتم حاليا من اتلاف بعض اعمال الرائد الكبير ..والمزمع عرضها ..يجعلنا نتساءل من فرط الحزن والاسى عما حدث ..ولماذا وكيف يمكن استحداث براويز جديدة من جرائها اتلفت اللوحات ..على الرغم من أن البروازجزء من السيرة الذاتية للوحة خاصة الاعمال التاريخية والتى تمثل علامات فى حركة الابداع ..وفى نفس الوقت من وراء نزع بعض براويز اعمال الفنان الكبير والواقع يؤكد أنها كانت ذات اطارات ..وكيف نصل الى حقيقة تلك اللوحات ؟.".

الحفاظ على تراث الإبداع التشكيلى المصرى

وتابع: "تحت ايدنا كل المراسلات التى تمت بين ادارات قطاع الفنون التشكيلية ..والتى تؤكد هذا التخريب الذى يفتقد الوعى بقيمة العمل الفنى ..خاصة اعمال سعيد التى تتالق بمتاحفنا مع متحفه بالاسكندرية ".

وأردف: "المذكرة الاولى من القائم بتسيير اعمال الادارة العامة لبحوث صيانة وترميم الاعمال الفنية ..موجهة للدكتورة رئيس الادارة الفنية للمتاحف والمعارض ..تتضمن التالى باختصار :نحيط سيادتكم علما بانه تم ترميم كافة الاعمال المعارة وتجهيزها للعرض ..يوم الخميس الموافق 30 - 5 -2024..وقدم السادة المرممون ملحوظة نصها :اولا :نرجو التوجه للجهة المستعيرة باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية وتلافى اخطاء العنصر البشرى حيث التلف الناتج نتيجة اهمال بشرى" .

واستطرد: "ثانيا :اشاروا إلي وجود عدد 8 لوحات تم تاطيرها بمعرفة ادارة مجمع الفنون مما احدث تلفيات يجب استرجاعها لاصلية العمل ، وثالثا : اللوحات الاتية بقاعدة البيانات بالادارة العامة للترميم لهم براويزوالملاحظ بالمعرض عدم وجود براويز مرفق صور : لوحة الطفل الاحمر زيت على توال متحف الفنون الجميلة بالاسكندرية ..ولوحة بدوية زيت على توال متحف الفنون الجميلة بالاسكندرية ولوحة ذهب النيل زيت على توال متحف الفنون الجميلة بالاسكندرية ..ولوحة موسيقى متجول زيت على خشب متحف الجزيرة ".

وأكمل: "المذكرة الثانية موجهة من الدكتورة رئيس الادارة المركزية للمتاحف والمعارض الى الدكتور رئيس قطاع الفنون التشكيلية ..تؤكد وتقر مافى المذكرة الاولى وذلك من اجل الاطلاع والتوجيه ".

تخريب لوحات محمود سعيد

واختتم "بيصار" منشوره: "وهنا يبدو سؤالنا الحائربعد هذا العبث ..ماهو الدافع وراء تاطير 8 لوحات بمعرفة ادارة مجمع الفنون وهو ليس جهة مختصة مما اتلف اللوحات ..ومن الذى نزع البراويز للوحات الاربع والبرواز جزء مكمل للوحة خاصة من لها تاريخ ولماذا تم هذا النزع ومن ادرانا بصحة اللوحة ؟..ونحن نثير هذه التسؤلات لمدى حرصنا على اهمية تراث محمود سعيد الذى يمثل جزءا مهما من الابداع المصرى الحديث ..والى من يهمه امر الحفاظ على تراثنا التشكيلى :مطلوب وقف المعرض المزمع تنظيمه بمجمع الفنون والتحقيق اولا فيما حدث ..حرصا على فن محمود سعيد الذى يهمنا اولا واخيرا".