صور.. احتفالا بذكرى ٣٠ يونيو.. توزيع هدايا عينية وورد على المواطنين بالوادي الجديد

وزعت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، هدايا على المواطنين بمختلف ميادين المحافظة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية عشر لثورة ٣٠ يونيو المجيدة.

وتولى أعضاء الحزب من أماناته المتنوعة توزيع الهدايا في مختلف ميادين المحافظة الرئيسية ابتهاجا بذكري ثورة ٣٠ يونيو.

كما شهدت ميادين مركز الخارجة توزيع الهدايا على المارة من المواطنين بالميادين الكبيرة والرئيسية من خلال أمانة المركز بقيادة عبد الحميد منصور، أمين الحزب بمركز الخارجة، وفي مركز الداخلة توزيع هدايا تذكارية على المواطنين من خلال أمانة الحزب بقيادة محمد علي عبد الغني، أمين الحزب بمركز الداخلة وبحضور أيمن حنفي، أمين التنظيم بالمركز، كما تم توزيع هدايا تذكارية على المواطنين بمركز باريس بقيادة سيد رشوان، أمين الحزب بالمركز، كما تم توزيع هدايا عينية وتذكارية للمواطنين بمركزي بلاط والفرافرة من خلال أمانتي الحزب بمركز الفرافرة بقيادة الدكتور عصام الكومي، وفي مركز بلاط بقيادة كمال عبد اللطيف، أمين المركز.

وأكد المحاسب جمال آدم، أمين الحزب بالمحافظة، أن ذكرى ثورة الـ 30 من يونيو ستظل محفورة في ذاكرة المصريين، حيث تمكن المصريون بإرادتهم الحرة من إنقاذ وطنهم من براثن الجماعة الإرهابية، والتي حكمت البلاد لعام واحد فقط، مشيرًا إلى أن 30 يونيو كانت طوق النجاة للوطن بأكمله.

فيما قال عبد الحميد منصور، أمين الحزب بمركز الخارجة، إن ثورة 30 يونيو أحدثت تغييرًا جذريًا في مجرى التاريخ المصري الحديث والمعاصر، كما أنها أسست قواعد الجمهورية الجديدة، فيما يعيشه المصريون اليوم من تنمية شاملة وازدهار وانطلاق تنموي في مختلف المجالات، والجميع يرى هذا ويشعر به في كل المجالات، ولولا 30 يونيو لكانت مصر تعاني الأمرين حتى اللحظة في الإرهاب والفوضى والظروف المنهارة.

من جانبه أكد محمد علي عبد الغني، أمين الحزب بمركز الداخلة، أن ثورة 30 يونيو جاءت بمثابة طوق النجاة لمصر وأهلها وساهمت تغيير مجرى التاريخ المصري الحديث، وكتبت بأحرف من نور ميلاد مسار جديد من مسارات العمل الوطني الخالص، بعيدا عن مصالح والجماعات، لتنطلق مسيرة البناء والتنمية على كافة المستويات والقطاعات وفي جميع المناطق الجغرافية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتمدا على التلاحم الشعبي والاصطفاف الوطني لمجابهة التحديات التي خلفتها جماعة الإخوان الإرهابية.

من جانبه أوضح محمود مسلم، امين التنظيم بمركز الخارجة، أن القوات المسلحة المصرية انحازت بشكل واضح إلى الشعب المصري في مواجهة الجماعة الإرهابية وأنصارها الذين هددوا بإراقة دماء المصريين، حال الإطاحة بهم من حكم مصر في 30 يونيو، وذلك إيمانًا منها بأن حماية الوطن والانحياز لمطالب ملايين المصريين هي المهمة الأولى للقوات المسلحة المصرية على مدار التاريخ، موضحًا أن 30 يونيو لم تكن فقط ثورة عظيمة غيرت وجه الوطن للأفضل، ولكنها ثورة تاريخية انتفض فيها عشرات الملايين من المصريين، لإسقاط حكم جماعة الإخوان الإرهابية التي أساءت لمصر ودورها وتاريخها خلال عام واحد قضوه في السلطة.

حضر الفاعلية كل من المحاسب جمال آدم، أمين المحافظة، عبد الحميد منصور، أمين مركز الخارجة، محمود مسلم، أمين التنظيم بمركز الخارجة، محمد عبد النعيم، أمين العلاقات العامة بمركز الخارجة، سعاد عبد الشهيد، أمينة التدريب والتثقيف السياسي بمركز الخارجة، محمد شوقي عبود، أمين تنمية الموارد والخدمة المجتمعية، دكتورة صفاء عبد الحفيظ، أمينة الشئون البرلمانية بمركز الخارجة، ناصر عبد النبي، أمين ذوي الاحتياجات الخارجة بمركز الخارجة، حسن رشاد عزقل، عضو أمانة الإعلام بالمحافظة.

وأشاد المواطنون بالثورة وما حققته لمصر من أمن وأمان ووصفوها بأنها بداية عصر الإنجازات وبناء الجمهورية الجديدة.

وقد توجه المواطنون بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي داعين الله أن يوفقه بالعبور بمصر إلي بر الأمان وسط صراعات عالمية وإقليمية ومشاكل اقتصادية عالمية واثقين فيه ومؤيدين له فيما يقدمه من مجهود كبير لبناء الدولة المصرية والجمهورية الجديدة معاهدين علي الوقوف صفًا واحدًا خلف قائدهم من أجل تحقيق رفعة الوطن والحفاظ عليه.

توزيع هدايا عينية وورد على المواطنين بمختلف ميادين الوادي الجديد (1)

توزيع هدايا عينية وورد على المواطنين بمختلف ميادين الوادي الجديد (1)

توزيع هدايا عينية وورد على المواطنين بمختلف ميادين الوادي الجديد (2)

توزيع هدايا عينية وورد على المواطنين بمختلف ميادين الوادي الجديد (2)

توزيع هدايا عينية وورد على المواطنين بمختلف ميادين الوادي الجديد (3)

توزيع هدايا عينية وورد على المواطنين بمختلف ميادين الوادي الجديد (3)

توزيع هدايا عينية وورد على المواطنين بمختلف ميادين الوادي الجديد (4)

توزيع هدايا عينية وورد على المواطنين بمختلف ميادين الوادي الجديد (4)

توزيع هدايا عينية وورد على المواطنين بمختلف ميادين الوادي الجديد (5)

توزيع هدايا عينية وورد على المواطنين بمختلف ميادين الوادي الجديد (5)

توزيع هدايا عينية وورد على المواطنين بمختلف ميادين الوادي الجديد (6)

توزيع هدايا عينية وورد على المواطنين بمختلف ميادين الوادي الجديد (6)

توزيع هدايا عينية وورد على المواطنين بمختلف ميادين الوادي الجديد (7)

توزيع هدايا عينية وورد على المواطنين بمختلف ميادين الوادي الجديد (7)

توزيع هدايا عينية وورد على المواطنين بمختلف ميادين الوادي الجديد (8)

توزيع هدايا عينية وورد على المواطنين بمختلف ميادين الوادي الجديد (8)

توزيع هدايا عينية وورد على المواطنين بمختلف ميادين الوادي الجديد (9)

توزيع هدايا عينية وورد على المواطنين بمختلف ميادين الوادي الجديد (9)

توزيع هدايا عينية وورد على المواطنين بمختلف ميادين الوادي الجديد (10)

توزيع هدايا عينية وورد على المواطنين بمختلف ميادين الوادي الجديد (11)

توزيع هدايا عينية وورد على المواطنين بمختلف ميادين الوادي الجديد (11)

توزيع هدايا عينية وورد على المواطنين بمختلف ميادين الوادي الجديد (12)

توزيع هدايا عينية وورد على المواطنين بمختلف ميادين الوادي الجديد (13)

توزيع هدايا عينية وورد على المواطنين بمختلف ميادين الوادي الجديد (14)

توزيع هدايا عينية وورد على المواطنين بمختلف ميادين الوادي الجديد (15)

توزيع هدايا عينية وورد على المواطنين بمختلف ميادين الوادي الجديد (16)

توزيع هدايا عينية وورد على المواطنين بمختلف ميادين الوادي الجديد (17)

توزيع هدايا عينية وورد على المواطنين بمختلف ميادين الوادي الجديد (18)

توزيع هدايا عينية وورد على المواطنين بمختلف ميادين الوادي الجديد (19)

توزيع هدايا عينية وورد على المواطنين بمختلف ميادين الوادي الجديد (20)

توزيع هدايا عينية وورد على المواطنين بمختلف ميادين الوادي الجديد (21)

توزيع هدايا عينية وورد على المواطنين بمختلف ميادين الوادي الجديد (22)

توزيع هدايا عينية وورد على المواطنين بمختلف ميادين الوادي الجديد (23)

توزيع هدايا عينية وورد على المواطنين بمختلف ميادين الوادي الجديد (24)

توزيع هدايا عينية وورد على المواطنين بمختلف ميادين الوادي الجديد (25)

توزيع هدايا عينية وورد على المواطنين بمختلف ميادين الوادي الجديد (26)

توزيع هدايا عينية وورد على المواطنين بمختلف ميادين الوادي الجديد (27)

توزيع هدايا عينية وورد على المواطنين بمختلف ميادين الوادي الجديد (28)

توزيع هدايا عينية وورد على المواطنين بمختلف ميادين الوادي الجديد (45)

توزيع هدايا عينية وورد على المواطنين بمختلف ميادين الوادي الجديد (46)

توزيع هدايا عينية وورد على المواطنين بمختلف ميادين الوادي الجديد (55)

توزيع هدايا عينية وورد على المواطنين بمختلف ميادين الوادي الجديد (56)

توزيع هدايا عينية وورد على المواطنين بمختلف ميادين الوادي الجديد (57)

توزيع هدايا عينية وورد على المواطنين بمختلف ميادين الوادي الجديد (58)

توزيع هدايا عينية وورد على المواطنين بمختلف ميادين الوادي الجديد (59)

توزيع هدايا عينية وورد على المواطنين بمختلف ميادين الوادي الجديد (60)

توزيع هدايا عينية وورد على المواطنين بمختلف ميادين الوادي الجديد (63)

توزيع هدايا عينية وورد على المواطنين بمختلف ميادين الوادي الجديد (66)

توزيع هدايا عينية وورد على المواطنين بمختلف ميادين الوادي الجديد (67)

توزيع هدايا عينية وورد على المواطنين بمختلف ميادين الوادي الجديد (68)

توزيع هدايا عينية وورد على المواطنين بمختلف ميادين الوادي الجديد (80)

توزيع هدايا عينية وورد على المواطنين بمختلف ميادين الوادي الجديد (81)

توزيع هدايا عينية وورد على المواطنين بمختلف ميادين الوادي الجديد (82)

توزيع هدايا عينية وورد على المواطنين بمختلف ميادين الوادي الجديد (83)

توزيع هدايا عينية وورد على المواطنين بمختلف ميادين الوادي الجديد (84)