بأغنية "نويت أعانده".. لطيفة تتصدر تريند "إكس" في عدة دول عربية

تصدرت النجمة لطيفة تريند موقع إكس “تويتر سابقًأ” ، في عدة دول عربية منها: السعودية، وتونس، والمغرب، والإمارات، ومصر، فور طرح أغنيتها الجديدة "نويت أعانده" والتي تتعاون خلالها مع النجم كاظم الساهر كملحن والشاعر الراحل عبد الوهاب محمد، وأخرجها جميل جميل المغازي.

وتواصل لطيفة طرح أغاني ألبومها الجديد "مفيش ممنوع" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، إذ طرحت حتى الأن 5 أغاني، حصدت من خلالها ما يزيد عن 10 ملايين مشاهدة.

ومن أبرز الأغاني التي طرحتها لطيفة حتى الأن "يا ليالي"، "مفيش ممنوع"، "بتقول جرحتك"، "ضعف الإحساس"، وأخيرا أغنية "نويت أعانده"، وتطرح 5 أغاني أخرى تباعا، إذ استقرت على طرح كليب كل يوم، بالتزامن مع طرح الألبوم كاملا عبر أشهر منصات الموسيقى.