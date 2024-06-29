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الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سنغافورة تسعى لاستقطاب شركات الذكاء الاصطناعي من الصين

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
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تهدف سنغافورة إلى جذب الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك في ظل التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة والصين على الصعيد الجيوسياسي.

أعلنت هيئة تطوير وسائل الإعلام المعلوماتية في سنغافورة عن برنامج جديد يهدف إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر مختلف الصناعات في اعتماد التكنولوجيا الذكية، حيث يتضمن هذا البرنامج منحًا تستمر لمدة ثلاثة أشهر كجزء من برنامج التشغيل التجريبي.

يأتي هذا الإقدام في سنغافورة في سياق حظر الولايات المتحدة على الرقائق والمعدات المتقدمة، مما يعزز دور سنغافورة كبديل آسيوي متقدم يمتلك مواهب متميزة، ونظام بيئي متكامل، ويتميز بقربه من الأسواق الرأسمالية والأموال الاستثمارية، إضافة إلى توفير إنترنت مفتوح ومتاح للجميع.

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