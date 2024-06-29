سنغافورة تسعى لاستقطاب شركات الذكاء الاصطناعي من الصين

تهدف سنغافورة إلى جذب الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك في ظل التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة والصين على الصعيد الجيوسياسي.

أعلنت هيئة تطوير وسائل الإعلام المعلوماتية في سنغافورة عن برنامج جديد يهدف إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر مختلف الصناعات في اعتماد التكنولوجيا الذكية، حيث يتضمن هذا البرنامج منحًا تستمر لمدة ثلاثة أشهر كجزء من برنامج التشغيل التجريبي.

يأتي هذا الإقدام في سنغافورة في سياق حظر الولايات المتحدة على الرقائق والمعدات المتقدمة، مما يعزز دور سنغافورة كبديل آسيوي متقدم يمتلك مواهب متميزة، ونظام بيئي متكامل، ويتميز بقربه من الأسواق الرأسمالية والأموال الاستثمارية، إضافة إلى توفير إنترنت مفتوح ومتاح للجميع.