يورو 2024| شاهد.. توقف مباراة ألمانيا والدنمارك بسبب الرعد والبرق

توقفت مباراة ألمانيا والدنمارك، المقامة حاليًا على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة يورو 2024.

جاء إيقاف مباراة ألمانيا والدنمارك، بسبب سوء الأحوال الجوية في مدينة دورتموند، حيث تهطل الأمطار بغزارة.

وقرر الإنجليزي أنتوني تايلور، حكم مباراة ألمانيا والدنمارك، إيقاف اللقاء بسبب وجود رعد وبرق في سماء ألمانيا، ما يشكل خطورة على المتواجدين داخل ملعب سيجنال إيدونا بارك معقل نادي بوروسيا دورتموند.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

أحداث مباراة ألمانيا ضد الدنمارك

شهدت الدقيقة 35، إيقاف المباراة ودخول لاعبي منتخبي ألمانيا والدنمارك إلى غرفة خلع الملابس بشكل مؤقت؛ تفاديًا للعاصفة الثلجية، التي تجتاح ملعب المباراة في الوقت الحالي.

وأظهرت شاشة ملعب مباراة الدنمارك وألمانيا، رسالة تفيد بتوقف اللقاء بسبب الظروف الجوية، التي أدت إلى تعليق المواجهة.

ويسيطر التعادل السلبي على نتيجة الشوط الأول من المباراة حتى الآن، في ظل محاولات عديدة من لاعبي المنتخب الألماني على مرمى كاسبر شمايكل حارس مرمى المنتخب الدنماركي.

تأهل منتخب ألمانيا إلى دور الـ16 متصدرًا جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بينما بلغ منتخب الدنمارك هذا الدور في وصافة المجموعة الثالثة وفي رصيده 3 نقاط، خلف إنجلترا المتصدر بـ5 نقاط.