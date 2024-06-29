محمد سامى يعلن عن موعد عرض برنامج "بيت السعد"

أعلن المخرج محمد سامي عن ميعاد بداية برنامج "بيت السعد"، والمنتظر عرضه الأربعاء القادم.

ونشر مخرج البرنامج محمد سامى على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، بخاصية "الاستورى" الحالات، صورة البوستر الدعائى للبرنامج.

وعلق على الصورة "الحماس مليون لبرنامج بيت السعد مع أحمد سعد وعمرو سعد"، وظهر فى صورة البرومو الدعائى للبرنامج الفنان عمرو سعد وشقيقه الفنان أحمد سعد، مقدمى البرنامج.

يشار أن الفنان أحمد سعد تشارك مع شقيقه الفنان عمرو سعد من خلال أغنية "الكيميا راكبة"، والتى تم طرحها خلال الساعات القليلة الماضية، للترويج لبداية البرنامج مع بداية شهر يوليو.

شارك المخرج محمد سامي فى السابق الرمضانى الماضى بمسلسل "نعمة الافوكاتو"، بطولة مى عمر، سامى مغاوري، أحمد زاهر، كمال أبو رية، أروى جودة، سلوى عثمان، لبنى ونس.