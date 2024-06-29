النيابة العامة تصرح بدفن جثمان شاب عثر عليه متوفيا داخل منزله بالوادي الجديد

قررت النيابة العامة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، التصريح بدفن جثة شاب عثر عليه متوفيا داخل منزله بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد منذ 6 أيام وذلك بعد ثبوت عدم وجود شبة جنائية في الوفاة.

اللواء محمد أبو الليل مدير أمن الوادي الجديد تلقي بلاغا من إدارة النجدة يفيد عثور الأهالي على جثة شاب يدعى عبد العزيز حسن عبد العزيز تهامي يسكن بمفرده داخل منزله بحي السبط بمدينة الخارجة متوفيا منذ عدة أيام، وعلى الفور تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الخارجة العام، وجرى تشكيل فريق بحث من مباحث قسم شرطة الخارجة والتي أكدت أنه لا توجد شبهة جنائية وأن الوفاة طبيعية.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وتمت إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي قررت دفن الجثة لعدم وجود شبة جنائية.