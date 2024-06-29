تحرير 13 محضرا تموينيا ضد مخابز بالفيوم لصرفهم وتهريبهم دقيق مدعم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة تموين مركز يوسف الصديق، للمرور على المخابز البلدية لضبط المخالفين والخارجين عن القانون.

وتمكنت الحملة من تحرير المحاضر الاتية: تحرير محضر تجميع والاستيلاء على ٦٣٠ كجم دقيق بلدى مدعم خاص بمنظومة صرف الدقيق المدعم الخاص بالمستودعات عبارة عن ٢١ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة ٣٠ كجم وتم إتخاذ الإجراءات، وتحرير ٥ محاضر عدم الإعلان عن أسعار صرف الدقيق البلدي الدعم بمستودعات الدقيق.

كما تم تحرير ٦ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية، وضبط متعهد نقل دقيق بمخالفه تصرف في ٢ شيكارة مخابز زنه ٥٠ كجم وإتخاذ الإجراء القانوني اللازم.



بالإضافة إلى المرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعه الاسعار والأوزان وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعة التزام التجار بتخفيض الأسعار.

وذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

وأكد المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، وإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.

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