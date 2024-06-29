ads
السبت 29 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

ثورة 30 يونيو.."سنوات الخماسين" لـ ياسر رزق بين يناير الغضب ويونيو الخلاص

سنوات الخماسين لياسر
سنوات الخماسين لياسر رزق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يحتفل الشعب المصرى بالذكرى الـ 11 لثورة 30 يونيو، والتى تُعد بمثابة الخلاص من الجماعات الإرهابية التى كانت تطمع فى السيطرة على الحكم، لذلك توثق الكتب هذه الأحداث التاريخية، ومن بين الكتب التى وثقت ثوة 30 يونيو المجيدة هو كتاب "سنوات الخماسين" للكاتب الصحفى الراحل ياسر رزق.

“الجمهورية الثانية

يتناول كتاب سنوات الخماسين بين يناير الغضب ويونيو الخلاص،  منذ يناير عام 2011 حتى يونيو عام 2013، ويضم الكتاب حوالي 400 صفحة، يتناول فيها تفاصيل أحداث تاريخية عصيبة مرت بها مصر، مدعومة بشهادات ووثائق ترصد ما جرى في مصر خلال تلك الفترة ويعد هذا الكتاب هو جزء أول من ثلاثية عن "الجمهورية الثانية".

تحميل كتاب سنوات الخماسين pdf لياسر رزق - القمة نت

ويقول رزق في مقدمة الكتاب: "قبل أن أبدأ" هذه ليست محاولة لكتابة تاريخ، إنما محاولة لقراءة حاضر، علنا نهتدي بها عند مفارق طرق قد تقابلنا في المستقبل، فلا يمكنك أن تؤرخ لأحداث ماض قريب، بينما هي تنبض وتتحرك وتتفاعل، أو هي مازالت تدمى وتوجع وتؤثر".

سنوات الخماسين.. بين يناير الغضب ويونيو الخلاص

وأهدى "رزق" كلمات للشعب المصرى فى أول أوراق الكتاب قال فيها: "إلى شعب عظيم لا يرضخ لظلم، ولا ينحني لعاصفة، ولا يركع إلا لرب العباد".

وأضاف: "إلى أجيال آتية هذه ملامح من قصة آبائكم في زمن عصيب، ولمحات من حكاية وطنكم في حقبة فاصلة، عساها تنير لكم طريقاً، وتُعبد دربا، وأنتم تشيدون مجداً جديداً، معطراً بعظمة تاريخ"حيث كح

الكاتب ياسر رزق الراحل ياسر رزق ذكرى 30 يونيو سنوات الخماسين بين يناير الغضب ويونيو الخلاص احتفالات ثورة 30 يونيو