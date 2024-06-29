ثورة 30 يونيو.."سنوات الخماسين" لـ ياسر رزق بين يناير الغضب ويونيو الخلاص

يحتفل الشعب المصرى بالذكرى الـ 11 لثورة 30 يونيو، والتى تُعد بمثابة الخلاص من الجماعات الإرهابية التى كانت تطمع فى السيطرة على الحكم، لذلك توثق الكتب هذه الأحداث التاريخية، ومن بين الكتب التى وثقت ثوة 30 يونيو المجيدة هو كتاب "سنوات الخماسين" للكاتب الصحفى الراحل ياسر رزق.

“الجمهورية الثانية

يتناول كتاب سنوات الخماسين بين يناير الغضب ويونيو الخلاص، منذ يناير عام 2011 حتى يونيو عام 2013، ويضم الكتاب حوالي 400 صفحة، يتناول فيها تفاصيل أحداث تاريخية عصيبة مرت بها مصر، مدعومة بشهادات ووثائق ترصد ما جرى في مصر خلال تلك الفترة ويعد هذا الكتاب هو جزء أول من ثلاثية عن "الجمهورية الثانية".

ويقول رزق في مقدمة الكتاب: "قبل أن أبدأ" هذه ليست محاولة لكتابة تاريخ، إنما محاولة لقراءة حاضر، علنا نهتدي بها عند مفارق طرق قد تقابلنا في المستقبل، فلا يمكنك أن تؤرخ لأحداث ماض قريب، بينما هي تنبض وتتحرك وتتفاعل، أو هي مازالت تدمى وتوجع وتؤثر".

سنوات الخماسين.. بين يناير الغضب ويونيو الخلاص

وأهدى "رزق" كلمات للشعب المصرى فى أول أوراق الكتاب قال فيها: "إلى شعب عظيم لا يرضخ لظلم، ولا ينحني لعاصفة، ولا يركع إلا لرب العباد".

وأضاف: "إلى أجيال آتية هذه ملامح من قصة آبائكم في زمن عصيب، ولمحات من حكاية وطنكم في حقبة فاصلة، عساها تنير لكم طريقاً، وتُعبد دربا، وأنتم تشيدون مجداً جديداً، معطراً بعظمة تاريخ"حيث كح