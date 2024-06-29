أكاديمية الفنون تستضيف معرض "سيدة الأقصى.. صمود ونضال" الإثنين القادم

تستضيف أكاديمية الفنون معرض وجوائز مسابقة "سيدة الأقصى.. صمود ونضال" برعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين القادم في الساعة 4.30 عصرًا بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون.

ويأتي المعرض بحضور الدكتورة رانيا يحيى مقررة لجنة الفنون والآداب بالمجلس القومي للمرأة وعميد المعهد العالي للنقد الفني، ويشهد توزيع جوائز مسابقة سيدة الأقصى والتي أعلنتها لجنة الفنون والآداب بالمجلس القومي للمرأة، وهي مسابقة فنية تعبر عن معاناة المرأة الفلسطينية تحت عنوان (سيدة الأقصى – صمود ونضال) في مجالات (الرسم والحفر والتصوير الزيتي والنحت) وذلك بالتعاون مع نقابة الفنانين التشكليين والمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون.

رسالة تضامن مع المرأة الفلسطينية

وأوضحت الدكتورة رانيا يحيي عضو المجلس ومقررة اللجنة، أن المسابقة تستهدف تقديم رسالة تضامن مع المرأة الفلسطينية عبر تسليط الضوء على معاناتها فى ظل العدوان الإسرائيلي من خلال الفنون التى تعتبر لغة عالمية تتجاوز الحدود واللغات.

شروط الترشح لمسابقة “سيدة الأقصى.. صمود ونضال”

وتضمنت شروط الترشح للمسابقة أن يكون الترشح في مجال واحد فقط من المجالات الأربعة السابقة من خلال الصفحة الرسمية للمجلس على مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة به والموقع الرسمى للمجلس، مع مراعاة ملئ استمارة بالمعهد العالي للنقد الفني و تسليم السيرة الذاتية، و ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة فيما فوق، وأن يقوم المتسابق بتقديم عمل فني واحد، وأن يكون العمل إبداعى أصيلاً لصاحبه (غير منقول أو مقتبس من عمل أخر ولم يفز به في أي مسابقة)، وأن تكون اللوحة الفنية مجهزة بكافة مشتملاتها للعرض والتعليق وأن تكون الأعمال المنحوتة جاهزة للعرض.