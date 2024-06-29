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الأحد 30 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

فريق من جامعة المنصورة يشارك بالمؤتمر الدولي للقسطرة المخية

الفريق الطبى
الفريق الطبى
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شارك اليوم السبت فريق من جامعة المنصورة بقيادة الدكتور وسام فتحي، أستاذ المخ والأعصاب والقسطرة المخية بكلية طب المنصورة، في المؤتمر الدولي الأول للقسطرة المخية بجامعة عين شمس.

قدم الفريق خلال المؤتمر عرضًا حيًا على الهواء مباشرة لعملية قسطرة مخية لمريض يعاني من تمدد شرياني في المخ حيث نجح الفريق في غلق التمدد الشرياني بنجاح تام على الهواء، مما شكل إنجازًا طبيًا بارزًا وفريدًا من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، منافسًا بذلك ما يتم تقديمه في المؤتمرات الأوروبية المماثلة.
كما أن هذه التجربة، التي تُعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، تفتح آفاقًا جديدة للتطور في مجال القسطرة المخية. توفر فرصة للتعلم والتدريب للفرق الطبية الأخرى، وتساهم في نشر المعرفة والخبرات المتقدمة في هذا المجال الطبي المعقد ومن خلال هذه المشاركة، تؤكد جامعة المنصورة على التزامها الراسخ بالابتكار والتطوير الطبي، وتوفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة.

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المؤتمر الدولي الأول المخ والاعصاب بجامعة المنصورة تبادل الخبرات جامعة عين شمس جامعة المنصورة جمهورية مصر العربية عملية قسطرة قسطرة مخية