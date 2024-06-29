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السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انهيار منزل من 4 طوابق في الدقهلية دون وقوع إصابات وإخلاء سكانه

المنزل المنهار
المنزل المنهار
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انهار منزل مكون من 4 طوابق، بقرية “ميت فاتك" مركز المنصورة محافظة الدقهلية دون خسائر بشرية، وانتقلت قوات الإنقاذ البري التابعة لقوة إدارة الحماية المدنية للتعامل مع الحادث  وإخلاء المنزل.
كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بفيد بورود بلاغ للعميد طارق عابدين، مأمور مركز شرطة المنصورة، بإنهيار منزل بإحدي القري نطاق المركز، دون وقوع اصابات أو وفيات .

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة، وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين انهيار الدور الأرضي، بمنزل مكون من 4 طوابق في قرية ميت فاتك، التابعة للوحدة المحلية بسلامون القماش.

جرى التعامل مع الحادث واخلاء باقي السكان من الأدوار العليا وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.

من جهتها اصدرت محافطة الدقهلية بيان عن الواقعة جاء فيه “ في تمام الساعة 7,30 مساء اليوم السبت حدث انهيار لأحد المنازل بقرية ميت فاتك التابعة للوحدة المحلية بسلامون مركز ومدينة المنصوره وهو مكون من عدد 4 ادوار حيث إنهار الدور الأرضي بالكامل وباقي الأدوار قائمة".
وأضاف البيان أنه جرى علي الفور إخلاء جميع السكان من المنزل دون وقوع أي إصابات أو حالات وفاة .

وكلف محافظ الدقهلية غاده الحمادي رئيس مركز ومدينة المنصورة بسرعة التوجه إلي موقع الحادث والتنسيق مع كافة الجهات المعنية وفرض كردون أمني حول المنزل وفصل كافة المرافق عنه ( كهرباء - مياه شرب - صرف صحي ) وإخلاء كافة محتويات المنزل عن طريق الحماية المدنية والدفع بالمعدات الهندسية لمركز ومدينة المنصورة إلي الموقع لإزالة المنزل حتي سطح الأرض ورفع الأنقاض وإخلاء الموقع تماماً من اي أنقاض .

وطمأن بيان " محافظة الدقهلية" المواطنين بأن فرق العمل قد باشرت عملها علي الفور لإخلاء محتويات من المنزل تمهيداً لإزالته بالكامل .

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