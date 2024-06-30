يورو 2024| اليوم.. ثاني أيام مواجهات دور الـ16

تُقام اليوم الأحد، منافسات اليوم الثاني من مواجهات دور الـ16 لبطولة يورو 2024، المُقامة حاليًا في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

وانطلقت منافسات دور الـ16 من بطولة يورو 2024 بمواجهتين سويسرا ضد إيطاليا، وألمانيا أمام الدنمارك، قبل أن تستأنف مواجهات دور ثمن النهائي من البطولة، بمواجهتين أيضًا، الأولى إنجلترا ضد سلوفاكيا، والثانية إسبانيا ضد جورجيا.

يحتضن ملعب فيلتينس أرينا في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، مباراة إنجلترا وسلوفاكيا، التي يديرها تحكيميًا التركي خليل أوموت ميلر.

منتخب إنجلترا «غير المقنع» يواجه سلوفاكيا «العنيد»

يواجه منتخب إنجلترا نظيره السلوفاكي، بعد حالة غضب من الجماهير الإنجليزية بسبب أداء منتخب الأسود الثلاثة في دور المجموعات تحت قيادة المدرب جاريث ساوثجيت، الذي أصاب بأسلوبه في الملعب، المشجعين بالملل ما دفعهم إلى إطلاق صافرات استهجان للمدرب ساوثجيت؛ احتجاجًا على الأداء السيئ وغير المقنع في البطولة، رغم أن المنتخب الإنجليزي يمتلك أفضل لاعبي العالم، بجانب أن الدوري الإنجليزي الممتاز أقوى دوري في العالم في العقد الماضي.

ويصطدم رجال ساوثجيت، بمنتخب سلوفاكيا العنيد، الذي لم يستسلم لقوة مجموعته في الدور الأول، بل فاز على بلجيكا في الجولة الأولى، قبل أن يتلقى هزيمة من أوكرانيا في الجولة الثانية، ليتعادل مع رومانيا في الجولة الأخيرة، ويتأهل ضمن أفضل ثوالث في النسخة السابعة عشرة من بطولة كأس أمم أوروبا.

منتخب إنجلترا تأهل إلى دور الستة عشر متصدرًا لجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، بفوز على صربيا والتعادل مع الدنمارك وسلوفينيا.

أما منتخب سلوفاكيا فنجح في خطف بطاقة التأهل لثمن النهائي ضمن أفضل ثوالث من أنياب أوكرانيا، في المجموعة الخامسة التي أدهشت الجميع حول العالم بعد تساوي المنتخبات الأربعة في عدد النقاط (4)، ولكن فارق الأهداف حسم الأمر بتأهل رومانيا على الصدارة وبلجيكا في الوصافة وسلوفاكيا في المرتبة الثالثة، ليودع منتخب أوكرانيا البطولة بسبب الأهداف المسجلة والتي سكنت شباكه.

جورجيا يصطدم بقوة إسبانيا

وتنطلق المواجهة الثانية في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب راين إنرجي، ليقود الفرنسي فرانسوا ليتكسير مباراة إسبانيا وجورجيا تحكيميًا، في مواجهة يتوقعها الكثيرون بأنها ستكون قوية للغاية.

يصطدم منتخب جورجيا بقوة إسبانيا في لقاء يجمع بينهما ضمن منافسات دور الـ16، حيث يعد المنتخب الإسباني أكثر المنتخبات المتأهلة لأدوار خروج المغلوب في هذه البطولة إقناعًا من حيث الأداء وطريقة اللعب والتماسك الدفاعي والشراسة الهجومية، وذلك بفضل تألق نجومه الشباب لامين يامال ونيكو ويليامز.

ولكن المنتخب الجورجي يعتبر صاحب ثاني أكبر مفاجأة في ثالث جولات دور المجموعات، بعدما فاز على البرتغال بثنائية دون رد في ظل تواجد أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، ليتأهل لدور الستة عشر ضمن أفضل ثوالث عن المجموعة السادسة وفي رصيده 4 نقاط، ويأتي ذلك بفضل هداف يورو 2024 حتى الآن جورجيس ميكاتدزي مهاجم منتخب جورجيا، الذي أحرز 3 أهداف تصدر بها قائمة الهدافين بعد نهاية دور المجموعات، وخطف الأضواء من العديد من نجوم القارة العجوز مثل كيليان مبابي ورونالدو، ليسهم في تأهل منتخب بلاده إلى دور الـ16 في المشاركة الأولى تاريخيًا لمنتخب جورجيا.

فيما بات منتخب إسبانيا، الوحيد الذي تأهل إلى دور الـ16 من بطولة يورو 2024، بالعلامة الكاملة بعدما فاز في جميع مبارياته في دور المجموعات للبطولة، حيث تأهل متصدرًا لجدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، حققها على كرواتيا بثلاثية نظيفة، وبهدف دون رد على إيطاليا، ثم الفوز على ألبانيا بهدف للا شئ، إذ لم يحقق أي منتخب بلغ دور ثمن النهائي من يورو 2024 العلامة الكاملة، حيث يأتي منتخب ألمانيا ثاني أكثر المنتخبات حصدًا للنقاط بـ7.

وصار منتخب إسبانيا رابع منتخب فى تاريخ بطولات اليورو، ينهى دور المجموعات بشباك نظيفة، وذلك بعد منتخب إيطاليا في نسختي 1980 و2020، وألمانيا في بطولتي 1996 و2016، وإنجلترا نسخة 2020، ليتكرر الأمر للمرة السادسة التي يتأهل خلالها منتخب إلى الدور ثمن النهائي بشباك نظيفة.