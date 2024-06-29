نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنصورة يهنئ الرئيس السيسي بثورة 30 يونيو المجيدة

أرسل مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية بالمنصورة برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ثورة 30 يونيو المجيدة .

ومن جانبه صرح المستشار الدكتور أحمد أبوالعطا صقر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمين صندوق النادي أن ثورة 30 يونيو كانت نقطة تحول تاريخية في مسيرة مصر الحديثة، حيث خرج فيها الشعب المصري العظيم ليطالب بالحرية والديمقراطية وإنهاء حكم جماعة الإخوان المسلمين الارهابية وقد نجحت الثورة في تحقيق أهدافها بفضل وحدة الشعب وتضحياته.

أشار إلى أن ذكرى ثورة 30 يونيو هي مناسبة للتأمل في إنجازات هذه الثورة العظيمة، وتجديد العهد على مواصلة العمل من أجل بناء مصر قوية ومزدهرة كل عام ومصر والمصريين بخير بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.