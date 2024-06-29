30 مليون جنيه للفرش غير الطبى لمستشفى الحميات وسيوة المركزى

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم السبت، إنه تم صدور أمر الإسناد المركزي للفرش غير الطبى لمستشفى الحميات بمدينة مرسى مطروح، ومستشفى سيوة المركزي، والسكن الإدارى بمستشفى سيوة المركزى، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 30 مليون جنيه.

وكيل صحة مطروح: تكلفة الفرش غير الطبي لمستشفى الحميات 15 مليون و180 ألف جنيه

وأضاف سالم، أن مستشفى الحميات تضم مباني 1200 متر مربع على مساحة إجمالية 2250 متر مربع، وتضم مبنى المستشفى ومبنى العيادات الخارجية وقسم للغسيل الكلوى، وقسم داخلي للرجال والسيدات، وقسم للعناية المركزة وقسم العزل، بالإضافة إلى أشعة سونار وصيدلية استقبال وصيدلية داخلى وصيدلية العيادات الخارجية، ووحدة للفيروسات، وعدد 2 محول كهرباء بطاقة 500 كيلو فولتميتر، وبلغت تكلفة الفرش غير الطبي للمستشفى 15 مليون و180 ألف جنيه.

وأوضح أن مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، استقبلت الأسبوع الماضى أول سلاسل الدعم والإمداد لفرش مستشفى الصدر بمطروح، تمهيدا لدخولها الخدمة وجارى استكمال سلاسل الدعم والامداد من الفرش والتجهيزات الطبية وغير الطبية؛ تمهيدا لتشغيل مستشفيى الصدر والحميات فى الفترة القليلة القادمة.

وأكد سالم أن تكلفة الفرش غير الطبى لمستشفى سيوة المركزي، بلغت 7 مليون و56 الف جنيه، وتكلفة الفرش الغير طبى لاستكمال فرش السكن الإداري بمستشفى سيوة المركزى 8 مليون و135 ألف جنيه، ذلك فى سبيل رفع مستوي الخدمة وتوفير الراحة للعاملين بالمستشفى من أطباء وتمريض وإداريين.

وكيل صحة مطروح: القيادة السياسية لا تدخر جهداً في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية

وأوضح سالم أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر جهداً في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم، وكذا الأطقم الطبية وتوفير سبل الراحة والسكن المناسب لهم.

وأعرب عن خالص تقديره الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اللواء اشرف ابراهيم السكرتير العام، على دعمهم المتواصل للقطاع الصحي والعاملين به بالمحافظة، والاهتمام بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والشكر لكل من مد يد العون والمساندة لدعم القطاع الصحى والعاملين به بمحافظة مطروح.

وكيل صحة مطروح: الدولة تتخذ خطوات جادة وسريعة من أجل الانتهاء من المشروعات القومية

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أن الدولة تتخذ خطوات جادة وسريعة من أجل الانتهاء من المشروعات القومية والتنموية التى تستهدف في المقام الأول تقديم خدمة جيدة للمواطن المصرى، حتى يلمس المواطن خدمة جيدة بكافة المجالات والقطاعات المختلفة سواء تعليم أو صحة أو إسكان وغيرها من المجالات التى يتمنى الإنسان ان يلمس بها هذا المستوى من الرضا.

ومن بين هذه القطاعات قطاع الصحة الذي يكاد يتربع على عرش القطاعات الخدمية، وكان لمحافظة مطروح نصيب كبير في أعمال التطوير التى طالت هذا القطاع حيث يوجد بالمحافظة 14 مستشفى حكومي، و56 وحدة صحية ومركزا طبيا.