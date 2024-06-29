للقضاء على الباعة الجائلين.. نائب محافظ القاهرة يتابع عملية تسكين سوق سوهاج بمصر الجديدة

تابع الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، عملية تسكين سوق سوهاج المخصص لبيع الخضار والفاكهة بمصر الجديدة بعدد (١٢٤) باكية.

وقال نائب محافظ القاهرة إن السوق تم تصميمه بنظام المدرجات والغرض منه هو القضاء علي ظاهرة الباعة الجائلين المتواجدين بالشارع وجمعهم داخل سوق حضاري بمنطقة مصر الجديدة ، ويضم السوق عدد (١٢٤) باكية وهو مكون من دورين ويشمل أيضا دورات مياه حيث تم تسكين دور وجاري تسكين الدور الثاني بحضور رئيس الحي.

وأشار إلي أنه تم تركيب أنظمة مراقبة بسوق سوهاج بمصر الجديدة، وكذلك أنظمة للحماية المدنية لحمايته من الحرائق، مؤكدًا على أن السوق سيقضي على ظاهرة الإشغالات فى الشوارع وتوفير بيئة آمنة للباعة الجائلين.

ومن المقرر أن يخلص سوق سوهاج بمصر الجديدة المناطق المحيطة به من الباعة الجائلين، حيث يحيط به شوارع سوهاج، وهارون الرشيد، واسماعيل رمزي، والكهف، وأبو بكر الصديق،

يذكر أنه تم انشاء السوق عام 1976 وكان يحتوى على 82 باكية فقط وكان غير مخطط، ولم يتم تطويره لأكثر من 40 سنة حتى وصل لحالة متردية إنشائيا وبيئيا، خاصة أنه محاط بمنطقة سكنية كثيفة السكان.

حيث بدأت خطة تطويره عام ٢٠١٥ ليتحول لسوق نموذجى يستوعب كافة الباعة الجائلين بالشوارع المحيطة به ويمنع التكدس المرورى والإشغالات ومن المقرر إنشاء إتحاد شاغلين للسوق للحفاظ عليه من الإهمال، وتم تدعيم السوق بمنظومة حريق لتكون إنذار مبكر حال حدوث آى حريق، كما تم نشر منظومة مراقبة لمتابعة السوق، كما أنه تم استحداث ٦ مداخل لتسهيل عملية الدخول والخروج للسوق، و سيتم تدعيم السوق بعمال للنظافة وأفراد للأمن، بجانب اتحاد شاغلى السوق للحفاظ عليه، وأماكن مخصصة لغسيل الخضر والفاكهة مع وجود محلات لأنشطة أخرى مثل العطارة والبلاستيك وروعى فيه أن يحقق المتطلبات البيئية والإجتماعية والإقتصادية.