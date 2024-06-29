يورو 2024.. تعرف على رجل مباراة سويسرا وإيطاليا بدور الـ16

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، عن رجل مباراة سويسرا وإيطاليا، التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على الملعب الأولمبي في برلين، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة يورو 2024.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

كان منتخب سويسرا قد تأهل إلى دور الـ16 من يورو 2024، في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، خلف ألمانيا بـ7 نقاط.

بينما بلغ منتخب إيطاليا دور ثمن النهائي، وصيفًا لجدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات يورو 2024 برصيد 4 نقاط خلف إسبانيا المتصدر بالعلامة الكاملة.

نتيجة مباراة سويسرا وإيطاليا

فاز منتخب سويسرا على إيطاليا بثنائية دون رد، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة يورو 2024، بإقصاء المنتخب الإيطالي من دور الـ16.

وشهدت مباراة سويسرا وإيطاليا، إقصاء حامل لقب البطولة من دور الستة عشر للمرة الثالثة على التوالي.

فارجاس رجل مباراة إيطاليا ضد سويسرا

وتوج السويسري روبن فارجاس، بجائزة رجل مباراة سويسرا ضد إيطاليا، بعدما صنع الهدف الأول لزميله ريمو فريلير في الدقيقة 37.

كما سجل فارجاس الهدف الثاني في الدقيقة 46، بتسديدة رائعة من على مشارف منطقة الجزاء، ليحرز أول أهدافه مع منتخب سويسرا في البطولات الكبرى.

وبات منتخب سويسرا أول المتأهلين لدور ربع النهائي من بطولة يورو 2024، لينتظر المتأهل من مباراة إنجلترا وسلوفاكيا.