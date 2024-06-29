متظاهرون مناهضون للحكومة الإسرائيلية يغلقون تقاطع الطرق السريعة شمال البلاد

منع مئات المتظاهرين حركة المرور عند تقاطع الطرق السريعة في شمال إسرائيل، كجزء من الاحتجاجات الأسبوعية المناهضة للحكومة، التي تنظم في العديد من المناطق في جميع أنحاء البلاد، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وحمل المتظاهرون لافتات مناهضة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، حيث اتهموه بـ"التخلي عن الشمال والجنوب وكل شيء بينهما."

كما تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين في تل أبيب، حيث نظمت أكبر مسيرة مناهضة للحكومة في الأسابيع الأخيرة.

وشارك آلاف آخرون في مسيرات في حيفا والقدس المحتلة، وكذلك في مدينتي بئر السبع وميتسبي رامون.

كما شهدت 80 منطقة مظاهرات ضد الحكومة الإسرائيلية.