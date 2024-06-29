حزب المصريين الأحرار بمطروح ينظم ندوة حول مبادرة "أمهات تصنع أبطال"

نظم حزب المصريين الأحرار بمطروح ندوة توعوية حول مبادرة "أمهات تصنع أبطال"، بهدف التعريف بأهمية أساسيات البرمجة ودورها في حياة الإنسان.

وذلك بتوجيهات النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب ، والتنسيق مع الدكتورة هبة واصل الأمين العام، وإشراف سلطان أبو الشيخ الزعيري أمين المحافظة ، وعلي اللحامي أمين التنظيم.



تهدف مبادرة "أمهات تصنع أبطال" إلى تمكين الأمهات من تعليم أطفالهن أساسيات البرمجة، مما يُساهم في تنمية مهاراتهم وإعدادهم لمستقبل واعد في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع.



تناولت الندوة، التي شارك فيها نخبة من الخبراء، العديد من الموضوعات الهامة، منها تعريف البرمجة وأهميتها في حياة الإنسان وأساسيات البرمجة التي يمكن للأمهات تعليمها لأطفالهن، كما تناولت فوائد تعليم البرمجة للأطفال والتحديات التي قد تواجهها الأمهات في تعليم أطفالهن البرمجة.

وحرصت الندوة على توعية الأمهات بأهمية اتباع أساليب الوقاية من العدوى، مثل غسل اليدين والعطس والسعال بطريقة صحيحة.



يعمل حزب المصريين الأحرار على التعاون مع مختلف المؤسسات المعنية لتنفيذ مبادرة "أمهات تصنع أبطال" على نطاق واسع، إيمانًا منه بأهمية تعليم الأطفال مهارات القرن الحادي والعشرين.

أكد سلطان أبو الشيخ الزعيري، أمين حزب المصريين الأحرار بمطروح، على أهمية البرمجة في حياة الإنسان، مشيرًا إلى أنها أصبحت لغة العصر الحديث، ولعبت دورًا هامًا في مختلف المجالات، من الطب والهندسة إلى التعليم والترفيه.



أوضح الزعيري أن حزب المصريين الأحرار يولي اهتمامًا كبيرًا بتعليم الأطفال وتنمية مهاراتهم، مشيرًا إلى أن الحزب سيقوم بعمل سلسلة ندوات ودورات تدريبية لجميع المراحل العمرية للشباب، إيمانًا منه بدور الذكاء الاصطناعي في تقدم الدول.

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