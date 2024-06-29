وزير الشباب يطمئن على الحالة الصحية للكابتن شحتة الإسكندراني

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على الاطمئنان على الحالة الصحية للكابتن شحته الإسكندرانى نجم منتخب مصر ونادي الاتحاد السكندري، بأحد مستشفيات الإسكندرية.

أكد وزير الشباب والرياضة على اهتمام الدولة بالرياضيين المصريين، ودعمهم في جميع مراحل حياتهم، سواء خلال مسيرتهم الرياضية أو بعد اعتزالهم، مشيراً إلى تقديم كامل الدعم للكابتن شحته، وتوفير أفضل رعاية صحية له خلال فترة علاجه، متمنياً له الشفاء العاجل.

وأضاف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة بكافة إمكانياتها تقف بجانب اللاعب، لمروره بوعكته الصحية، وحتى العودة لممارسة حياته الطبيعية، كونه رمزا من رموز كرة القدم بالإسكندرية.