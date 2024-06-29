زيزو يفوز بجائزة رجل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

حصل أحمد مصطفى "زيزو" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على جائزة أفضل لاعب في مباراة سيراميكا كليوباترا التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وتسلم اللاعب الجائزة من مراقب المباراة في الملعب، بعد انتهاء اللقاء بعد أن ساهم بشكل كبير في فوز فريقه، بعدما سجل الهدف الرابع وصنع هدفين.

وفاز فريق الزمالك على سيراميكا كليوباترا برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 37 نقطة.