يورو 2024.. ثنائي اليونايتد يقود تشكيل منتخب الدنمارك أمام ألمانيا

أعلن كاسبر هيولماند، المدير الفني لمنتخب الدنمارك، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ألمانيا، في المباراة التي تجمعهما في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة يورو 2024.

يواجه منتخب الدنمارك، اليوم السبت، ألمانيا على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في مباراة يديرها تحكيميًا الإنجليزي مايكل أوليفر، وتنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد فريق ثنائي مانشستر يونايتد الإنجليزي، راسموس هويلوند وكريستيان إريكسن، تشكيل منتخب الدنمارك أمام ألمانيا.

تأهل منتخب ألمانيا إلى دور الـ16 متصدرًا جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بينما بلغ منتخب الدنمارك هذا الدور في وصافة المجموعة الثالثة وفي رصيده 3 نقاط، خلف إنجلترا المتصدر بـ5 نقاط.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

تشكيل منتخب الدنمارك لمواجهة ألمانيا

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

خط الدفاع: أندرسن - فيسترجارد - أندرياس كريستنسن

خط الوسط: باه - ديلاني - هويبيرج - ماهيلي - كريستيان إريكسن

وفي الهجوم: راسموس هويلوند - أندرياس أولسن.