يورو 2024.. تغييرات في تشكيل منتخب ألمانيا أمام الدنمارك

أعلن جوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الدنمارك، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة يورو 2024.

يواجه منتخب ألمانيا، اليوم السبت، الدنمارك على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في لقاء يديره تحكيميًا الإنجليزي مايكل أوليفر، وينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وشهد تشكيل منتخب ألمانيا لمواجهة الدنمارك عدة تغييرات، أبرزها، مشاركة ليروى ساني أساسيًا على حساب فلوريان فيرتز.

ويعوض نيكو شلوتربيك غياب جوناثان تاه، الذي يغيب عن المباراة بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

تأهل منتخب ألمانيا إلى دور الـ16 متصدرًا جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بينما بلغ منتخب الدنمارك هذا الدور في وصافة المجموعة الثالثة وفي رصيده 3 نقاط، خلف إنجلترا المتصدر بـ5 نقاط.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

تشكيل منتخب ألمانيا لمواجهة الدنمارك

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: جوشوا كيميش - أنطونيو روديجير - نيكو شلوتربيك - ديفيد راوم

خط الوسط: روبرت أندريخ - توني كروس - إلكاي جوندوجان

وفي الهجوم: ليروى ساني - كاي هافيرتز - جمال موسيالا.