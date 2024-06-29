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السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس يطيب جسدي القديسين الأنبا موسى والأنبا إيسيذوروس

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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زار قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم السبت، دير البرموس بوادي النطرون، وذلك في إطار احتفالات الدير بعيد قديسيه القوي الأنبا موسى والأنبا إيسيذوروس الملقب بـ "قس برية شيهيت" اللذين تحتفل الكنيسة بعيدهما بعد غد الاثنين .

كان في استقبال قداسة البابا لدى وصوله الدير الأنبا إيسيذوروس أسقف ورئيس الدير ومجمع رهبانه، حيث توجه قداسته إلى الكنيسة الأثرية وصلى صلاة الشكر، ثم طيب الأنبوبتين اللتين تحوي جسدي القديسين المحتفل بهما، بمشاركة عدد من الآباء الأساقفة.

تفقد قداسة البابا عقب التطييب عددًا من مرافق الدير.

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قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية احتفالات الأنبا موسى والأنبا إيسيذوروس قس برية شيهيت الكنيسة