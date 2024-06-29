اندلاع حرائق كبيرة في الغابات بولاية أريزونا الأمريكية.. وإجلاء عشرات المنازل

اندلعت حرائق كبيرة في غابات ولاية أريزونا الأمريكية؛ مما أجبر عشرات السكان على إخلاء منازلهم، فيما تستمر محاولات إخماد النيران في ظل درجات حرارة عالية ورياح قوية تهدد بتوسع انتشار الحرائق.

وذكرت إدارة الغابات والحرائق في الولاية أن الحريق - الذي تم تحديده على أنه ناجم من فعل فاعل ويجري التحقيق فيه - التهم أكثر من 3 آلاف و700 فدان.

من جهتها، قالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية - حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم /السبت/ - إن" درجات الحرارة الأعلى من المعتاد ستستمر حتى الأسبوع المقبل؛ حيث تشهد العديد من المواقع الصحراوية المنخفضة ارتفاعات تتجاوز 43 درجة مئوية بعد ظهر كل يوم فرصة لاندلاع مزيد من الحرائق".

جدير بالذكر أن ناقلات جوية وطائرات هليكوبتر ساعدت في إخماد ألسنة اللهب من السماء بينما كان نحو 200 من رجال الإطفاء على الأرض يكافحون الحريق، الذي يهدد عشرات المنازل وأجبر عشرات السكان على الإخلاء.

وأنشأ الصليب الأحمر مركزا للإخلاء في مدرسة ثانوية في سكوديس ديل، وتم إنشاء ملاجئ للخيول والحيوانات الكبيرة الأخرى في مواقع عدة.