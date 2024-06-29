بالصور.. وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية في مادة الأحياء

تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم السبت، أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2024-2023م، في لجان معهد فتيات المنطقة السادسة بمدينة نصر، حيث أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادة الأحياء، وجاء الامتحان مطابقًا للورقة الامتحانية ودون شكاوى من الطلاب.

استمع وكيل الأزهر إلى أولياء أمور الطالبات للنظر في ملاحظاتهم تجاه أعمال الامتحانات والمواد السابقة وانضباط اللجان، مطمئنًا إياهن بأن الأزهر حريص كل الحرص على رعاية أبنائه والتخفيف عنهم وتوفير الجو الملائم لأداء الامتحانات في يسر وانضباط، مقدما النصح لأولياء الأمور بأن يكونوا دائمًا عونًا لأبنائهم والبعد عن إثارة أي نوع من التوتر أو الضغط على الطلاب.

وأكد أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية تجري كما خُطط لها، لتخرج في أفضل صورة، ولمواصلة مسيرة النجاحات التي تحقق عامًا بعد آخر في هذا الاتجاه، وأن حالة الهدوء والانضباط التي تشاهدها لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية تبرهن على نجاح منظومة الامتحانات بالأزهر الشريف، داعيًا الطلاب والطالبات إلى مواصلة اجتهادهم في ما تبقى من الامتحانات حتى تكلل مسيرتهم بالنجاح والتفوق.

ويبلغ عدد المتقدمين هذا العام لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبًا، و27927 طالبة، وعدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبًا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد 156392 طالبًا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.

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