يورو 2024.. منتخب سويسرا يقصي إيطاليا ويترقب مواجهة إنجلترا وسلوفاكيا

فاز منتخب سويسرا على إيطاليا بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على الملعب الأولمبي في برلين، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة يورو 2024.

سيطر منتخب سويسرا على مجريات اللعب واستحوذ على الكرة في الشوط الأول، وكان له أفضلية هجومية عن منتخب إيطاليا.

وتقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

مباراة إيطاليا ضد سويسرا

وترجم ريمو فريلير تفوق منتخب سويسرا على إيطاليا في الشوط الأول، بالتقدم بهدف دون رد، سجله في الدقيقة 37 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعدما استلم تمريرة زميله روبن فارجاس.

وفي الشوط الثاني، أضاف المنتخب السويسري الهدف الثاني مبكرًا، وذلك في الدقيقة 46 عن طريق روبن فارجاس، الذي سجل هدفًا رائعًا بتسديدة من على مشارف منطقة الجزاء.

وبعد هذا الهدف، حاول منتخب إيطاليا تعديل النتيجة، وضغط بقوة على مرمى المنافس، وكانت أبرز محاولاته في الدقيقة 74، حينما ارتطمت كرة المهاجم سكاماكا بالقائم الأيمن للحاس يان سومر.

وبتلك النتيجة، تأهل منتخب سويسرا إلى الدور ربع النهائي من بطولة يورو 2024، بإقصاء منتخب إيطاليا من دور الـ16.

ويواجه منتخب سويسرا، المتأهل من مباراة إنجلترا وسلوفاكيا، وذلك في دور الثمانية من بطولة يورو 2024.