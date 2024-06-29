بر مصر/ أهم أخبار المحافظات اليوم السبت 29 يونيو 2024

شهدت المحافظات اليوم السبت 29 يونيو 2024 عديد من الأحداث الهامة والساخنة وتستعرض البوابة نيوز في نشرتها الإخبارية أبرز الأحداث ومنها

إخماد حريق هائل في مطعم بالمنيا

https://www.albawabhnews.com/5028863

"أرجوحة" تتسبب في وفاة ٣ أطفال بالبداري

https://www.albawabhnews.com/5028822

إيداع المتهم بقتل 3 من أفراد اسرته بالغربية مستشفى الأمراض العقلية لتوقيع الكشف الطبي عليه

https://www.albawabhnews.com/5028563

بالأسماء.. مصرع وإصابة 64 شخصًا في انقلاب أتوبيس على طريق سيدي عبد الرحمن بمطروح

https://www.albawabhnews.com/5028558

باستخدام "الجيت سكي".. إنقاذ 176 مصطافا من الغرق في دمياط الجديدة

https://www.albawabhnews.com/5028392

جامعة المنصورة تطلق دعوة تبرع لمستشفى الطوارئ الجديد

https://www.albawabhnews.com/5028520

"الشريف": النتائج الأولية لحريق ستاد الإسكندرية ناتج عن ارتفاع درجات الحرارة

https://www.albawabhnews.com/5028854

إدراج جامعة دمنهور ضمن تصنيف يو إس نيوز لعام 2024

https://www.albawabhnews.com/5028710