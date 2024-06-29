ads
الأحد 30 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بر مصر/ أهم أخبار المحافظات اليوم السبت 29 يونيو 2024

بر مصر
بر مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت المحافظات اليوم السبت 29  يونيو 2024 عديد من الأحداث الهامة والساخنة  وتستعرض البوابة نيوز في نشرتها الإخبارية أبرز الأحداث ومنها 

إخماد حريق هائل في مطعم بالمنيا

 

https://www.albawabhnews.com/5028863

 

"أرجوحة" تتسبب في وفاة ٣ أطفال بالبداري

 

https://www.albawabhnews.com/5028822

 

إيداع المتهم بقتل 3 من أفراد اسرته بالغربية مستشفى الأمراض العقلية لتوقيع الكشف الطبي عليه

 

 https://www.albawabhnews.com/5028563

 

 

 

بالأسماء.. مصرع وإصابة 64 شخصًا في انقلاب أتوبيس على طريق سيدي عبد الرحمن بمطروح

 

https://www.albawabhnews.com/5028558

 

باستخدام "الجيت سكي".. إنقاذ 176 مصطافا من الغرق في دمياط الجديدة

 

https://www.albawabhnews.com/5028392

 

 

جامعة المنصورة تطلق دعوة تبرع لمستشفى الطوارئ الجديد

 

https://www.albawabhnews.com/5028520

 

"الشريف": النتائج الأولية لحريق ستاد الإسكندرية ناتج عن ارتفاع درجات الحرارة

 

https://www.albawabhnews.com/5028854

 

إدراج جامعة دمنهور ضمن تصنيف يو إس نيوز لعام 2024

 

 

https://www.albawabhnews.com/5028710

 

 

بر مصر محافظات