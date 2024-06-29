بر مصر/ أهم أخبار المحافظات اليوم السبت 29 يونيو 2024

شهدت المحافظات اليوم السبت 29 يونيو 2024 عديد من الأحداث الهامة والساخنة وتستعرض البوابة نيوز في نشرتها الإخبارية أبرز الأحداث ومنها
إخماد حريق هائل في مطعم بالمنيا
https://www.albawabhnews.com/5028863
"أرجوحة" تتسبب في وفاة ٣ أطفال بالبداري
https://www.albawabhnews.com/5028822
إيداع المتهم بقتل 3 من أفراد اسرته بالغربية مستشفى الأمراض العقلية لتوقيع الكشف الطبي عليه
https://www.albawabhnews.com/5028563
بالأسماء.. مصرع وإصابة 64 شخصًا في انقلاب أتوبيس على طريق سيدي عبد الرحمن بمطروح
https://www.albawabhnews.com/5028558
باستخدام "الجيت سكي".. إنقاذ 176 مصطافا من الغرق في دمياط الجديدة
https://www.albawabhnews.com/5028392
جامعة المنصورة تطلق دعوة تبرع لمستشفى الطوارئ الجديد
https://www.albawabhnews.com/5028520
"الشريف": النتائج الأولية لحريق ستاد الإسكندرية ناتج عن ارتفاع درجات الحرارة
https://www.albawabhnews.com/5028854
إدراج جامعة دمنهور ضمن تصنيف يو إس نيوز لعام 2024
https://www.albawabhnews.com/5028710