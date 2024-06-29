30 يونيو.. حياة كريمة تغير وجه عروس الصعيد .. مشروعات للتنمية والبنية التحتية في المنيا

شهدت محافظة المنيا تقدما ملحوظًا فى العديد من القطاعات حيث غيرت مشروعات مبادرة "حياة كريمة" وجه التنمية فى عروس الصعيد، ورسمت البهجة على وجوه ابنائها وشملت المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة المنيا 192 قرية في 5 مراكز هي ( العدوة، مغاغة، أبوقرقاص، ملوي، ديرمواس )، بإجمالي 3209 مشروعات، بتكلفة تزيد عن 40 مليار جنيه، إلى جانب استهداف باقي مراكز المحافظة في مراحل حياة كريمة الثانية والثالثة، وتوفير الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات بمركزي سمالوط وبني مزار ضمن المرحلة الثانية، فضلا عن مركزي المنيا ومطاي ضمن المرحلة الثالثة بالمبادرة، وذلك على النحو التالي:

1-قطاع الصرف الصحي: ويتضمن 565 مشروعا، بتكلفة 13.9 مليار جنيه (17 محطة معالجة صرف صحي و178 محطة رفع صرف صحي وشبكات انحدار وخطوط طرد)، ومن أبرزها: توسعة محطة معالجة صرف صحي أبوقرقاص، توسعة محطة معالجة صرف صحي غرب ملوي، ومحطات معالجة صرف صحي برطباط، زاوية برمشا، قفادة، بلنصورة، أبو قلتة.

2-قطاع مياه الشرب: ويتضمن عدد 611 مشروعا، بتكلفة 2.5 مليار جنيه (35 محطة مياه وآبار وشبكات مياه ووصلات منزلية مياه شرب وصرف صحي)، ومن أبرزها: توسعة محطة مياه شرب ملوي، وتوسعة محطة مياه شرب جزيرة تل بني عمران بمركز ديرمواس.

3-قطاع الصحة: ويتضمن 197 مشروعا، بتكلفة 7.3 مليار جنيه (2 مستشفى مركزي إنشاء جديد و 162 وحدة صحية منها "113 إنشاء جديد ، 49 رفع كفاءة" و 33 وحدة إسعاف منها "24 إنشاء جديد ، 9 رفع كفاءة")، ومن ابرزها: إنشاء مستشفيات مغاغة وأبوقرقاص بتكلفة 2 مليار لكل منها.

4-قطاع التعليم: ويتضمن 216 مدرسة، بتكلفة 632 مليون جنيه (100 مدرسة إنشاء جديد و116 مدرسة إحلال وتجديد وتوسعة وتعلية) وقد تم دخول الخدمة لعدد 208 مدارس.

5-مجمعات الخدمات الحكومية: وهو من أهم المشروعات لما له من أثر بالغ في تسهيل تقديم الخدمات لأهالينا في القرى، حيث يشمل المجمع الخدمى 7 جهات حكومية داخل مبنى واحد تيسيراً على المواطنين وهي (التضامن الاجتماعي ـ التموين ـ البريد ـ الشهر العقاري ـ السجل المــدني ـ الوحدة المحلية "المركز التكنولوجي" ـ المجلس الشعبي المحلي) ويتضمن 32 مجمع خدمات بالقرى الأم فى 32 وحدة محلية قروية بالمراكز الخمسة بتكلفة 297 مليون جنيه.

6-المجمعات الزراعية: وهي أيضاً من أهم المشروعات لتسهيل تقديم الخدمات الزراعية وهي (الجمعية الزراعية ـ الوحدة البيطرية - معمل الألبان ـ الإرشاد الزراعي) ويتضمن 32 مجمعا زراعيا بالقرى الأم فى 32 وحدة محلية قروية بالمراكز الخمسة بتكلفة 182 مليون جنيه.

7-قطاع الشباب والرياضة: ويتضمن 54 مركز شباب (38 مركز إنشاء جديد، 16 مركز رفع كفاءة واستكمالات)، بتكلفة 233 مليون جنيه.

8-قطاع الكهرباء: يتضمن مد وتدعيم شبكات كهرباء فى 192 قرية بتكلفة 5.2 مليار جنيه.

9-قطاع التضامن الاجتماعي: 38 وحدة تضامن ومركز تنمية الأسرة والطفولة (21 إنشاء جديد، 17 رفع كفاءة) بتكلفة 209 ملايين جنيه.

10- قطاع كباري الري: ويتضمن 38 مشروعا (34 إنشاء جديد، 4 رفع كفاءة) بتكلفة 208 ملايين جنيه.

11-العمارات السكنية: ويشمل 3 مشروعات، بتكلفة 35.5 مليون جنيه.

12-قطاع تبطين الترع: ويتضمن 153 مشروعا بإجمالي أطوال 511 كم بتكلفة 1.541 مليار جنيه.

13-قطاع الغاز الطبيعي: ويستهدف توصيل خدمة الغاز الطبيعي لأهالينا بالقرى المستهدف ضمن حياة كريمة، ويتضمن 99 مشروعا، بتكلفة 1.4 مليار جنيه.

14-قطاع الاتصالات (شبكات الألياف الضوئية): ويستهدف توصيل خدمة الإنترنت والاتصالات لأهالينا بالقرى المستهدفة ضمن حياة كريمة فى 192 قرية بتكلفة 1.44 مليار جنيه.

15-قطاع الاتصالات (أبراج المحمول): ويتضمن 190 برجاً بتكلفة 433 مليون جنيه.

16-قطاع مكاتب البريد: ويتضمن 79 مكتب بريد (66 مكتب إنشاء جديد، 13 مكتب داخل مجمعات الخدمات الحكومية)، بتكلفة 119 مليون جنيه.

17-قطاع الطرق الخارجية الرئيسية: ويتضمن 18 طريقا، بتكلفة 182 مليون جنيه .

18-قطاع الطرق الداخلية: ويتضمن 192 طريقا.

19-قطاع محطات السكك الحديدية: ويتضمن 10 محطات، بتكلفة 47.5 مليون جنيه.

20-قطاع نقاط الشرطة: ويتضمن 36 نقطة شرطة.

21-قطاع منشآت التنمية المحلية: ويتضمن 69 مشروعا (27 سوقا، 23 موقفا، 19 وحدة إطفاء)، بتكلفة 266 مليون جنيه.

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