اقرأ غدًا في "البوابة".. السيسي: حشد 6.8 مليار يورو استثمارات أوروبية في مصر

السبت 29/يونيو/2024 - 08:40 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأحد 30 يونيو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى

السيسى: حشد 6.8 مليار يورو استثمارات أوروبية فى مصر

نخطو بشكل ثابت وسريع على طريق التغيير من أجل اقتصاد أكثر استدامة.. والمؤتمر رسالة ثقة ودعم لمصر

نفذنا إصلاحات لتمكين القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية ودعم التحول الأخضر

فرصة للاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوفرة فى المجالات المحفزة للنمو الاقتصادى والتشغيل

الترويج لمصر كمركز إقليمى لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية.. ومركز لنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء

حُماة سماء مصر يحتفلون بعيدهم.. قوات الدفاع الجوى تحتفل بعيدها الرابع والخمسين

مناورات بريطانية لمنع تنفيذ مذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلى

المملكة المتحدة: إصدار أوامر القبض على «نتنياهو» و«جالانت» يخالف اتفاقيات أوسلو

الأمم المتحدة: العالم فشل فى تحقيق أهدافه التنموية

جيش الاحتلال يبدأ عملية عسكرية واسعة النطاق فى «الشجاعية» بغزة

نيويورك تايمز» تدعو جو بايدن إلى الانسحاب من سباق الرئاسة

الموريتانيون يختارون رئيسًا جديدًا من بين 7 مرشحين

جولة ثانية بين إصلاحى ومحافظ فى الانتخابات