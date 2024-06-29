الزمالك يقسو على سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التى جمعهما، مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل أهداف الزمالك مصطفى شلبي في الدقيقة ٤ من بداية المباراة ونبيل عماد دونجا في الدقيقة ٤١، وابراهيما نداي في الدقيق ٨٩، وأحمد مصطفى زيزو في الوقت البديل.

واحرز هدفي سيراميكا كليوباترا جون ايبوكا في الدقيقة٢١، وصديق إيبولا في الدقيقة ٧٢.

بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى النقطة ٣٧ في المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة، جمعها من ٢٢ مباراة، بواقع ١١ انتصارات، و٤ تعادلات، و٧ هزائم.

وتجمد رصيد سيراميكا عند النقطة٣٧ في المركز التاسع من ٢٧مباراة، بواقع ١٠ انتصارات، و٧تعادلات، و١٠هزائم.

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