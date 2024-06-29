سامسونج تستخدم هاتف "Galaxy S24 Ultra" للبث المباشر خلال الألعاب الأولمبية باريس 2024

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن إطلاق مبادرة للبث المباشر خلال الألعاب الأوليمبية باريس 2024، تستند إلى استخدام تقنية متقدمة من خلال هاتف "Galaxy S24 Ultra" لتحسين تجربة المشاهدين والمشجعين على حد سواء.



بالتعاون مع اللجنة الأوليمبية الدولية (IOC) وشركة خدمات البث الأولمبية (OBS)، ستقدم سامسونج مجموعة من الابتكارات التقنية لتمكين المشاهدين من الاستمتاع بتجارب مشاهدة فريدة خلال أبرز الفعاليات الرياضية في العالم.



خلال حفل الافتتاح الذي يُقام على نهر السين، سيتم تثبيت أكثر من 200 هاتف "Galaxy S24 Ultra" على السفن المشاركة، مما يسمح للمشاهدين بالتفاعل مع لقطات عالية الجودة عبر شبكة 5G، التي تمتلكها شركة اتصالات "Orange"، المزود الرسمي لشبكات الهاتف المحمول لألعاب باريس 2024 في فرنسا.



بفضل تقنيات الهواتف الحديثة والشبكات المتطورة، يتيح "Galaxy S24 Ultra" للمشاهدين الانغماس في الأحداث بطريقة لم تسبق لها مثيل، مع إمكانية مشاركة لحظات حماسية ومشاهدة مباشرة للرياضيين في أوقاتهم الحرجة.

ساعات ذكية

من ناحية أخري أعلنت سامسونج للإلكترونيات عن إطلاق ساعة "Galaxy Watch FE"، الأحدث في سلسلة الساعات الذكية، مصممة لتعزيز تجربة الصحة واللياقة البدنية للمستخدمين.



تجمع "Galaxy Watch FE" بين أداء الأجهزة المتطورة وميزات مراقبة الصحة المتقدمة، مما يجعلها خياراً مثالياً للأفراد الذين يسعون لتحسين نمط حياتهم الصحي.

تقدم الساعة تصميمًا أنيقًا ومتينًا بحجم 40 ملم، وتأتي بثلاثة ألوان جذابة، مع إمكانية تخصيص السوارات بسهولة لتتناسب مع أي إطلالة. تضم الساعة مجموعة متنوعة من وجوه الساعة الجديدة لتلبية تفضيلات المستخدمين.



وتتميز "Galaxy Watch FE" بمستشعر "BioActive" المتقدم الذي يوفر مجموعة قوية من وظائف اللياقة البدنية والصحة، مع نصائح مخصصة وقابلة للتنفيذ لدعم صحة المستخدمين على مدار الساعة.

توفر الساعة أيضًا ميزات متقدمة لمراقبة النوم وصحة القلب الشاملة، بالإضافة إلى متابعة أكثر من 100 نوع من التمارين الرياضية المختلفة.

