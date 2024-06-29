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السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مصطفى بدرة: الإصلاح الاقتصادي يجذب استثمارات الاتحاد الأوروبي خلال السنوات المقبلة

الدكتور مصطفى بدرة
الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي
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أكد الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أن عمليات الإصلاح الاقتصادي الكبيرة التي تقوم بها مصر ستؤدي إلى زيادة الاستثمارات من الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الثلاث المقبلة، وعلى رأسها مزيد من عمليات البحث في الاستثمار في الطاقة والطاقة المتجددة زيادة البحث في الاستثمار عن طريق تحليه المياه الطاقة الكهربائية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وقال بدرة، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة "إكسترا نيوز"  اليوم السبت، أن عمليات الإصلاح الاقتصادي الكبيرة التي تقوم بها مصر تؤدي إلى زيادة دفع الاستثمارات من الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الثلاث المقبلة، على رأسها مزيد من عمليات البحث في الاستثمار في الطاقة والطاقة المتجددة زيادة البحث في الاستثمار عن طريق تحليه المياه الطاقة الكهربائية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. 

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