احتفالية كبرى بذكرى ثورة 30 يونية بإدارة شباب دكرنس

نظم قسم التعليم المدنى بإدارة شباب دكرنس فى محافظة الدقهلية اليوم السبت، ندوة سياسية بمقر نادى دكرنس الرياضى، بمشاركة مراكز الشباب احتفالاً بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

جاء ذلك بحضور مجدى عبد السلام مدير عام إدارة شباب دكرنس، واللواء فايز عبد الوهاب بالقوات المسلحة، والدكتور أحمد رسلان، و السيد حسانين، و سها السيد رئيس قسم التعليم المدنى بالإدارة، و منى مسعد، و سوسن عقل مسئولى قسم البرلمان والتعليم المدنى، و رؤساء مجالس إدارات مراكز الشباب ومديرى مراكز الشباب بإدارة شباب دكرنس.

فيما تقدم مجدى عبد السلام مدير عام إدارة شباب دكرنس، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، وقواتنا المسلحة والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، والتي ستظل محفورة في عقول وقلوب كل المصريين والعالم كله، مؤكدا أن مصر دولة كبيرة وقادرة بجيشها الباسل وشعبها العظيم على مواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التي تواجهها.

كما أكد أن الثورة لها دور في تعديل المسار السياسي للدولة المصرية، مشيرا إلى الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية على مدار 10 سنوات، اتجهت فيها مصر للبناء وحققت العديد من المشروعات والإنجازات التي من شأنها توفير حياة كريمة للشعب المصري.

تهدف الاحتفالية إلى غرس روح الانتماء للوطن والولاء للأرض لدى الشباب والنشء من أبناء المحافظة وتعريفهم بثورة 30 يونيو، التي تحققت بها ارادة الشعب المصري، وقام من خلالها بتعديل مسار الدولة لتبدأ مصر عهدا جديدا وتخطو خطوات البناء والتنمية والتطوير في سبيل بناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق التنمية المستدامة 2030.

تناولت الندوة ( أهداف ثورة يونيو ، والوضع القائم قبل الثورة من جميع الاتجاهات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وعرض أهم الإنجازات على أرض الواقع من الناحية الصحية والبنية التحتية)، كما أوضحت أيضا ( دور القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي في السير بخطوات متسارعة نحو استكمال مسيرة التنمية والرخاء في كافة مناحي الحياة).

كما تهدف هذه الندوات إلى غرس قيم المواطنة والولاء في نفوس النشء والشباب وتوعيتهم بالتحديات التي تواجه الوطن وتعريفهم بالدور الذي قامت به قواتنا المسلحة في تنمية ووضع خطة تطوير شاملة للنهوض بالوطن.

قدمت الاحتفالية بسنت محمد ابو الفتوح، كما شملت فقرة الشعر أبانوب عادل، وأسماء محمد حسن، بالاشتراك مع فريق الإشارة ماجدة مدحت، بسنت محمد، والاء الجرايحي، انجي السيد، والتنظيم والتوثيق الاء البدوي، عبد الرحمن خالد، دينا عبد الهادي، إسراء السعيد.

يأتي تنفيذ فعاليات الاحتفالية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور ايمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و طارق دهب وكيل المديرية للشباب، و منى جودة مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدنى، وتنفيذ ومتابعة مجدى عبد السلام مدير إدارة شباب دكرنس.

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