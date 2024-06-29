بالصور.. محافظ الجيزة يتفقد أعمال إصلاح كسر بخط مياه بالدقي

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ميدانياً أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه قطر 600 مم بميدان فيني بنطاق حي الدقي وذلك للوقوف على نسب التنفيذ .

ووجه اللواء أحمد راشد شركة مياه الشرب والصرف الصحي وحي الدقي بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح لضمان عودة المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة وهي العقارات بميدان فينى بالدقى مع واجهة كورنيش النيل، مستشفى العجوزة حتى نفق الجلاء وميدان فيني".

وكلف المحافظ بتكثيف أعمال شفط المياه الناتجة عن الكسر لعدم تأثيرها على الحركة المرورية موضحا أنه تم الدفع بعدد من سيارات الشفط المتخصصة في التعامل مع تجمعات المياه الكبيرة لسرعة إنجاز الأعمال الي جانب توفير سيارات الشفط التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي وحي الدقي وهيئة النظافة والتجميل والأحياء المجاورة وبدالات محمولة بجانب فرق الإصلاح للتمكن من إنهاء عملية الإصلاح في أقرب وقت ممكن مع شفط تجمعات المياه الناتجة عن الكسر الي جانب فتح بالوعات المطر والصرف لتصريف تجمعات المياه .

كما كلف القيادات التنفيذية بالتواجد الميداني بموقع الإصلاح لمتابعه الاعمال وإزالة اي معوقات لضمان الانتهاء منها في فترة وجيزة مؤكداً تواجد دوريات الإدارة العامة لمرور الجيزة لتسيير الحركة المرورية بالمناطق المحيطة بموقع كسر خط المياه مع إجراء عدداً من التحويلات المرورية لتسهيل حركة سير المركبات .

ووجه محافظ الجيزة رئيس حي الدقي بسرعة إعادة الشيء لأصله فور الانتهاء من الاصلاح وتمهيد الطرق لعدم إعاقة حركة سير المواطنين مشدداً على ضرورة رفع المخلفات ونواتج الاعمال .

وتوفر شركة مياه الشرب والصرف الصحي سيارات مياه نقية في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة واللواء شاكر يونس السكرتير العام واللواء أمجد انور مدير الادارة العامة لمرور الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية .