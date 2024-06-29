برج خليفة يشهد عرضًا ضوئيًا مبهرًا احتفالًا بشراكة هواوي ومنصة يلا لودو

أضاء برج خليفة في دبي سماء المدينة بعرض ضوئي ساحر، في لحظة تاريخية تجمع بين شركة هواوي ومنصة يلا لودو، الرائدة في عالم ألعاب الهواتف المحمولة في المنطقة.

احتفل متجر تطبيقات هواوي بشكل مميز بشراكته مع يلا لودو من خلال هذا العرض الذي ألهم الحضور وأبرز التزام الشركتين بالابتكار وتقديم تجارب استثنائية لعشاق الألعاب.

وتمثل هذه الفعالية الضوئية البارزة البداية الرسمية للتعاون الاستراتيجي بين هواوي ويلا لودو، والذي يهدف إلى رفع مستوى تجربة الألعاب الإلكترونية في المنطقة.

وعبر ويليام هو، المدير العام للتنمية البيئية والعمليات في الشرق الأوسط وأفريقيا بمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، عن فخره بالشراكة المثمرة، مؤكدًا على أن العرض الضوئي يعكس القدرة الفريدة للشركتين على تحقيق الإبداع وتقديم الفرص المثيرة لمستخدمي الأجهزة المحمولة.

من جانبه، أشار صيفي إسماعيل، رئيس مجموعة يلا، إلى أن هذا العرض يعكس رؤية الشركتين المشتركة في دعم الابتكار وتطوير مشهد الألعاب في المنطقة، مؤكدًا أن هذه الشراكة ستفتح الأبواب أمام تجارب جديدة وممتعة لمحبي الألعاب في الشرق الأوسط وأفريقيا.



يأتي هذا الحدث في سياق جهود هواوي المستمرة لدعم وتطوير صناعة ألعاب الهواتف المحمولة، بتقديم أدوات وتقنيات تساهم في تعزيز قدرات المطورين وتحسين تجارب المستخدمين، وذلك في إطار التزامها بالابتكار والتميز في كل مجالات عملها.



هذا ويتوقع أن تشهد الشراكة المستقبلية بين هواوي ويلا لودو المزيد من الفعاليات والمبادرات التي تعزز من مكانتهما كرواد في عالم ألعاب الهواتف المحمولة، وتسهم في تحقيق مزيد من النجاحات والابتكارات المبهرة.