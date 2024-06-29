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السبت 29 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يطلق النيران على خيام النازحين في غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن ما يجري على الأرض هو استمرار للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، موضحا “قبل قليل استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية،  منزل في منطقة جباليا شمال القطاع، ما أدى إلى ارتقاء شهيد على الأقل وإصابة عدد آخر من المواطنين بجراح شديدة الخطورة”.

وأضاف "جبر"، أن مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، وصل إليه أكثر من شهيد وعدد من الإصابات، بعدما قصفت المدفعية الإسرائيلية تجمعًا للمواطنين في منطقة حي التفاح في المنطقة الشرقية لمدينة غزة.

وأشار إلى أن الآليات العسكرية، أطلقت نيرانها باتجاه خيام النازحين في تلك المنطقة، الأمر الذي أدى إلى ازدياد موجة النزوح بشكل واضح وكبير من هذه المنطقة.

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