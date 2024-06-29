"مواهبنا مستقبلنا" تحيي احتفالية ثورة 30 يونيو بالمركز الثقافي بطنطا

يشهد المركز الثقافي بطنطا في الثامنة مساء غد الأحد، احتفالية فنية بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو، ضمن الاحتفالات المكثفة التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برنامج وزارة الثقافة.

تستهل الاحتفالية التي تتزامن مع مرور 6 أعوام على افتتاح المركز بديفيله فني مستوحى من مصر القديمة استقبالا للحضور، وافتتاح معرض فني لمواهب المركز حول إنجازات الدولة المصرية.

كما يتضمن الحفل عددا من الفقرات الفنية يتخللها عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الدولة، وعروض راقصة لمواهب فصل الباليه بعنوان "تحيا مصر".

ويعرض أوبريت فني حول ثورة 30 يونيو تأليف الشاعر مسعود شومان، وإخراج محمد صابر، وبطولة أطفال برنامج "مواهبنا مستقبلنا" من إقليم غرب ووسط الدلتا، وهو البرنامج الذي أطلقته هيئة قصور الثقافة لاكتشاف ودعم الموهوبين في الأقاليم في المجالات الفنية المختلفة.

وتختتم فقرات الحفل بفقرات غنائية وطنية لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية، بقيادة الفنان هيثم بسيوني.

تقام الاحتفالية بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية والإدارة العامة لرعاية المواهب، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي. وتأتي ضمن برنامج حافل أعدته هيئة قصور الثقافة، احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، يضم أكثر من 200 فعالية بالقاهرة والمحافظات، تتنوع ما بين العروض والورش والمعارض الفنية، واللقاءات التثقيفية، وغيرها من الفعاليات.