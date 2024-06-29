الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على سيراميكا بهدفين لهدف

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف في الشوط الأول من المباراة التى تجمعهما، على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء الشوط الأول سريعا من البداية ونجح الزمالك في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الرابعة عن طريق مصطفى شلبي، وبعدها شن سيراميكا كليوباترا عدد من الهجمات التي أسفرت عن هدف التعادل عن طريق جون ايبوكا في الدقيقة٢١.

وبعدها سيطر الزمالك على مجريات الأمور وهدد مرمى محمد بسام في أكثر من مناسبة حتى شهدت الدقيقة ٤١ هدف الزمالك الثاني بأقدام نبيل عماد دونجا، وبعد فرض الزمالك على مجريات الأمور وكان قريبا من تسجيل عدد من الأهداف لولا تصدي محمد بسام لعدد من الهجمات الخطرة.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد صبحي في حراسة

خط الدفاع : عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – يوسف أوباما – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمد عواد وأحمد مجدي ومحمد أشرف "روقا" وزياد كمال وسيد عبد الله "نيمار" وترافيس موتيابا ومحمد عاطف وإبراهيما نداي و عمار ياسر.

ودخل سيراميكا اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد توني - خالد صبحي - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: إبراهيم محمد - صديق ايجولا - احمد القندوسي - محمد عادل - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:



علي الجابري - سعد سمير - أحمد بيكهام - محمد فايز - محمد إبراهيم - أحمد القرموطي - مروان عثمان - فيڤور أكيم - أحمد ياسر ريان.