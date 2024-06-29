مطالب برلمانية باستثناء الصيدليات والعيادات من خطة الحكومة لتخفيف أحمال الكهرباء

أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أهمية أن تراجع الحكومة قراراتها الأخيرة بشأن غلق الصيدليات والعيادات في ضوء الخطوات الخاصة بتخفيف أحمال الكهرباء، مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات لن يكون لها دور في تخفيف الأحمال بقدر ما سيكون لها دور في خلق حالة من الضغط على المواطنين.

وأكد في تصريحات له، أن عددا من المحافظات بدأت في العمل على تنفيذ قرارات الإغلاق بداية من يوم الاثنين، وهو أمر يحتاج لمراجعة على أرض الواقع، فليس من المنطقي أن تُغلق الصيدليات والمستشفيات الخاصة مع تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، حيث الاحتياج لها يكون مستمرًا طوال الليل والنهار.

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، إلى أن الأمر لا يحتاج استثناءات بقدر ما يحتاج لمراجعة لهذه القرارات، وهو الأمر الذى يتطلب أن تتم مراجعة التوقيت الصيفي مرة أخرى.

واختتم أبو العلا، حديثه بالتأكيد على أن تعهدات الحكومة لحل إشكالية انقطاع التيار الكهرباء بعد توفير الوقود اللازم لابد أن تكون مصحوبة بآليات تنفيذ على أرض الواقع خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة ومعاناة المواطنين في مختلف المحافظات من هذه الإشكالية والتي من الواجب ألا يصمت بشأنها الجميع خاصة أن الكل متأثر سلبًا بها.