"المنشاوي" يصدر قرارين بكلية الطب ومعهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، قرارين بتعيين اثنين من رؤساء مجالس الأقسام؛ بكلية الطب، ومعهد جنوب مصر للأورام، بالجامعة.

وتضمنت القرارات؛ تعيين الدكتور محمد مقبول أحمد مقبول الأستاذ بقسم جراحة التجميل بكلية الطب بالجامعة؛ رئيساً لمجلس القسم، وتعيين الدكتور عادل جمعة محمد جبر الأستاذ بقسم طب الأورام، وأمراض الدم السرطانية، بمعهد جنوب مصر للأورام؛ رئيساً لمجلس القسم، وذلك لمدة ثلاث سنوات، لكلٍّ منهما.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ إن إدارة الجامعة تسعى لرفع كفاءة كافة الأقسام العلمية، بمختلف كلياتها، وتطوير مهارات كوادرها، والوصول بها إلى مزيد من الإنتاج العلمي المتميز، وتحقيق نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع، موجهاً التهنئة للأستاذين، ومتمنياً لهما التوفيق، والسداد.